深夜出勤影響睡眠品質 眠豆腐捐40套寢具盼桃園大林消防多休息

消防員必須在消防隊內待命，隨時面對突發狀況，因此消防隊猶如消防員「第二個家」。針對消防員的辛勞與需求，台灣知名床墊品牌「眠豆腐」今捐贈桃園市消防局大林分隊40套床墊及枕頭等寢具，希望藉此提升消防員的睡眠品質，讓他們能在繁重的勤務後，擁有更好的休息與恢復時間。

大林分隊表示，每當警報響起，無論處於何種狀況，消防員必須立即放下手邊的一切，火速前往現場處置。這樣高度緊張的工作壓力，長期以來容易導致身心疲憊，尤其是遇到深夜出勤的睡眠中斷與返隊後失眠問題，成為每位消防員不得不面對的困擾，不僅影響身心健康，也可能影響到工作表現，因此改善消防員的睡眠品質，對健康與職業表現至關重要。

「眠豆腐」總經理林煜翔指出，作為在地企業，對消防員的辛勞與風險有深刻的理解。他指出，消防員在執行緊急任務時，不僅要面對充滿危險的環境，還經常需要犧牲寶貴的休息時間，這樣的生活方式對他們的身體健康造成不小的影響，「眠豆腐」希望能藉由捐贈自家精心研發的高品質床墊與寢具，改善消防員的休息環境，幫助他們在繁重的工作後能夠快速恢復體力，保持最佳狀態，繼續守護市民的安全。