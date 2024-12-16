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深夜出勤影響睡眠品質 眠豆腐捐40套寢具盼桃園大林消防多休息

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導
台灣知名床墊品牌「眠豆腐」今捐贈桃園市消防局大林分隊40套床墊及枕頭等寢具，希望藉此提升消防員的睡眠品質。圖／大林消防分隊提供
台灣知名床墊品牌「眠豆腐」今捐贈桃園市消防局大林分隊40套床墊及枕頭等寢具，希望藉此提升消防員的睡眠品質。圖／大林消防分隊提供

消防員必須在消防隊內待命，隨時面對突發狀況，因此消防隊猶如消防員「第二個家」。針對消防員的辛勞與需求，台灣知名床墊品牌「眠豆腐」今捐贈桃園市消防局大林分隊40套床墊及枕頭等寢具，希望藉此提升消防員的睡眠品質，讓他們能在繁重的勤務後，擁有更好的休息與恢復時間。

大林分隊表示，每當警報響起，無論處於何種狀況，消防員必須立即放下手邊的一切，火速前往現場處置。這樣高度緊張的工作壓力，長期以來容易導致身心疲憊，尤其是遇到深夜出勤的睡眠中斷與返隊後失眠問題，成為每位消防員不得不面對的困擾，不僅影響身心健康，也可能影響到工作表現，因此改善消防員的睡眠品質，對健康與職業表現至關重要。

「眠豆腐」總經理林煜翔指出，作為在地企業，對消防員的辛勞與風險有深刻的理解。他指出，消防員在執行緊急任務時，不僅要面對充滿危險的環境，還經常需要犧牲寶貴的休息時間，這樣的生活方式對他們的身體健康造成不小的影響，「眠豆腐」希望能藉由捐贈自家精心研發的高品質床墊與寢具，改善消防員的休息環境，幫助他們在繁重的工作後能夠快速恢復體力，保持最佳狀態，繼續守護市民的安全。

大林分隊分隊長洪榮蔚說，感謝「眠豆腐」對消防員的關心與支持，自從去年「眠豆腐」捐贈給茄苳與八德消防分隊後，今年再次主動聯繫大林分隊，詢問需求並捐贈床墊，這份暖心讓全隊同仁感到非常溫馨，聽到能更換為高品質床墊的消息，大家都十分高興，這將有助於他們在繁忙的工作後，能夠獲得更好的休息和恢復。

台灣知名床墊品牌「眠豆腐」今捐贈桃園市消防局大林分隊40套床墊及枕頭等寢具，希望藉此提升消防員的睡眠品質。圖／大林消防分隊提供
台灣知名床墊品牌「眠豆腐」今捐贈桃園市消防局大林分隊40套床墊及枕頭等寢具，希望藉此提升消防員的睡眠品質。圖／大林消防分隊提供

床墊 消防員

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