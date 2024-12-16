新竹市「園縣市高峰會」 竹苗電輔車擬強制納管

新竹市府主辦「園縣市高峰會第8次會議」今討論7項新增提案，其中，新竹縣府提案2項聚焦YouBike2.0E（電動輔助公共自行車）議題，希望推動竹竹苗生活圈電輔車強制投保傷害險，並建請新竹市府購置電輔車。對此，竹市府指出，將研議增購電輔車滿足民眾需求，至於民眾須先投保公共自行車傷害險，否則不能租借電輔車的提案，竹市府樂觀其成。

今年7月起，北北桃地區依規民眾須先投保公共自行車傷害險，線上辦理免費投保，才能租借電輔車，竹竹苗尚無相關規定。目前竹縣與苗縣府、竹科管理局都有引進電輔車，但竹市府目前無自有電輔車車輛。

市府表示，竹市已設置103站YouBike2.0站點，預計明年將再新增10處，並研議增購電輔車；另雙北、桃園市已推動投保傷害險才能租借電輔車，有效提升投保率，竹苗電輔車擬強制納管，市府表示贊同並提醒，傷害險是免費投保，只要透過微笑單車官網或APP即可加保，每一會員帳號雖可申請登記5張卡片，但5張卡片實際使用者與被保險人須為同一人，才符合理賠資格。

因竹竹苗生活圈交通往來頻繁，目前竹科管理局、苗栗及本竹縣府已於2023、2024年陸續分別引入250輛、1250輛、450輛電輔車，不論爬坡或平地更輕鬆省力，深受民眾青睞；竹縣府指出，以竹縣為例，今年度電輔車平均周轉率（6.6轉）約為一般公共自行車（3.6轉）的近2倍，8月時隨騎乘補助政策推動更達到9.34轉高峰（一般公共自行車周轉率為3.74），且有兩成電輔車已騎乘至竹市，顯示民眾對於電輔車的喜好，因此建請新竹市府購置電輔車。

另外，全國近期自行車事故死傷人數攀升，今年1至8月自行車騎士死傷人數較去年同期增加6%，竹縣府說，考量電輔車騎乘距離較遠、加速較快，加上竹竹苗共同生活圈下車輛會互相流通，希望竹市府、苗縣府、竹科區管理局及竹縣府共同推動「竹竹苗地區須先投保公共自行車傷害險，方得租借租借電輔車」。保險金額最高理賠100萬元 （未滿15足歲者為喪葬費用及失能保險金），傷害住院日額最高1000元。

今天園縣市高峰會包括新竹市代理市長邱臣遠、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、竹科管理局長陳宗權、台灣科學園區科學工業同業公會理事長李金恭都到場參加。