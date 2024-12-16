新竹縣東興圳光藝節20日浪漫點燈 贈限量小燈球

歲末最令人期待的東興圳光藝節即將於12月20日開幕，展期至114年2月16日，這次浪漫唯美的水岸燈光藝術裝置，將一路陪伴民眾度過耶誕節、跨年、農曆春節以及元宵節，邀請民眾一同參與浪漫點燈時刻，領取限量的光藝節小燈球。

新竹縣今天舉辦活動宣傳記者會，縣長楊文科表示，今年光藝節以「寫一首詩．給路上的風景」為主題，秉持尊重在地環境、不過度干擾的原則，邀請台、日藝術家們聯手將雨、風、光等自然意象，融入色彩斑斕的光影藝術裝置中，展現與自然和諧共生的永續精神。20日開幕起一連三天都有精彩活動，歡迎到東興圳散步欣賞美景，逛市集、看表演、吃美食。

文化局長朱淑敏表示，日本最具人氣的光藝術家小松宏誠，將展出《雨之歌》、《風之花瓣》及《森之夢》等三件作品，另外還有藝術家廖建忠的《春之螢》、黑川互動媒體藝術團隊的《花影漫步》光影互動藝術裝置，以及先驗物件藝術團隊將橋樑涵洞轉化為時光隧道的《 1960'2 》，如夢似幻的藝術作品與東興圳環境完美融合，讓人遇見藝術，也看見自然。

本屆展覽的另一大特色，是將新詩創作轉化為藝術裝置，邀請在地的孩子來到東興圳水岸，將親身感受化為二行詩，並以立體文字、螢光石、Gobo燈與鏡球、霓虹燈等素材，將詩句意境轉化為裝置藝術，二者結合為新穎的展覽形式。

策展單位「都市藝術工作室」總監杜昭賢表示，詩與裝置原本就是藝術的一體多面，此次展出的藝術裝置具有詩意，詩與光藝術不僅相互融合，也相互輝映。而寫詩的過程透過眼睛觀察、心靈觀照，可以啟發孩子們對藝術的興趣，也讓他們有機會了解家鄉面貌。

文化局表示，除新詩創作外，此次展覽也特別邀請社會學家兼紙刻藝術家魏少君，與位於東興圳旁的六家國小、興隆國小共150位學童進行剪紙共創，將象徵新竹縣的五色鳥、茶花以及台灣特有種寬尾鳳蝶等花草生物的作品黏貼在燈球上，設置草地間，創造出屬於自己的一道風景。