桃園水上運動訓練基地無法用爆糾紛 市府月底協商明年營運

桃園市阿姆坪水上運動訓練基地3年前完工後狀況連連，市政府委外OT業者今年5月試營運後，爆發室內空調跳電、漏水缺失，划船選手無法使用，引發爭議，市府體育局今天上午表示，該基地場館缺失12月完成改善，基地營運及SUP下水相關事宜預計本月27日再召開協調會議解決。

阿姆坪水上運動訓練基地OT廠商微風沛朵公司表示， 該基地營運已經拖了一年，目前與市府進入協商程序，市府在10月協商同意找台電溝通，將基地臨時用電改為一般用電，水域下水為經濟部權責，希望水利署北水分署正視SUP（立槳競速）是無汙染運動，今後放寬下水限制，本月底與市府協商樂觀其成，期待明年可以順利營運。

石門水庫阿姆坪生態公園區的阿姆坪水上運動訓練基地OT案，去年由微風沛朵公司得標經營，今年5月25日起試營運，卻爆發基地建物漏水、空調跳電等缺失，高價器材被偷及划船選手無法使用種種問題，引發業者與市府體育局糾紛，也受到桃園市划船委員會及外界質疑關注。

市府體育局表示，阿姆坪水訓基地當初前市府因土地分區為水域用地未訂定建蔽、容積率，當時考量中央補助款執行時效，申請興建臨時建照使用期限5年 （至2016年10月26日）建物合法，之前基地場館漏水及空調跳電缺失己改善，本月可改善加壓馬達跳電及熱水器水壓不穩問題。