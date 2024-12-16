桃園大溪豆干節12月21日重新開辦 鳳飛飛探店蔬食成新模式

桃園市長張善政上任後一度停辦大溪豆干節引發口水戰，市政府觀光旅遊局2024 大溪豆干節本月21日在大溪老城區開辦，觀旅局今天上午表示，今年豆干節以全新升級「豆樂風格市集」主題，融入歌后鳳飛飛元素，在地豆製品及藝文業者，各地蔬食料理達人與日本沖繩石垣島特色擺攤，超過40個特色攤位參與，歡迎來大溪品嘗體驗。

觀旅局長周柏吟強調，大溪豆干節是要結合整個大溪觀光，把所有店家民宿商圈、美食、連同木藝博物館都動起來，不再只是豆腐公會活動，而是結合大溪探店、大溪尋奇持續到明年3月的活動，不再是2天的表演活動，而是結合大溪豆干美味、多元料理及地方經濟旅遊的體驗活動。

停掉重新開辦的大溪豆干節本月21日至22日在大溪多目標體育館旁廣場開辦，各地攤位及蔬食料理達人利用在地豆製品作成限定美食，讓民眾品嚐豆干美味，觀旅局表示，大溪是一代歌后鳳飛飛的故鄉，市集當日邀請民眾以70年代復古穿搭，在街道隨機安排「老街神攝手」幫遊客拍攝美麗街拍，歡迎以「撞色、寬鬆、丹寧、印花、格紋西裝、高腰、針織、大領」造型，一起來回憶大溪的繁榮起源，18日起啟動第2波蔬食業者徵選活動，歡迎更多蔬食業者加入，一起實錢踐蔬食生活理念。

大溪探店活動邀請民眾集章遊歷各大特色店家，串聯大溪豆干老店、創意豆食料理店、手作工坊、特色音樂教室、藝術工作室及歷史文化景點，讓遊客深入體驗大溪傳統豆干文化，品嚐創意豆食料理，探索當地獨特的藝術氛圍，還有機會抽中沖繩來回機票。