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朱立倫力挺2026參選連任桃園市長 張善政避答

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
2026桃園市長選舉近期引發熱議，市長張善政今參加活動時不願正面回應。記者朱冠諭／攝影
2026桃園市長選舉近期引發熱議，市長張善政今參加活動時不願正面回應。記者朱冠諭／攝影

距2026九合一選舉不到2年，桃園市長選戰逐步加溫，國民黨主席朱立倫昨說，市長張善政滿意度越來越高，力挺他爭取連任。張善政今參加活動時僅表示，不希望其他議題模糊捷運綠線成果展焦點，不回應市長選戰話題。

民進黨包括法務部政次黃世杰、環境部長彭啓明、立委王義川與蘇巧慧、總統府副秘書長張惇涵、何志偉都傳是桃園市長可能人選。

朱立倫昨到桃園市參加國民黨建黨130周年黨慶桃園區黨部慶祝活動時表示，張善政上任近2年政通人和，獲得市民肯定，距離2026年還有2年時間，不會因為民進黨的急或是民進黨的亂點鴛鴦譜有任何的改變，會繼續支持、力挺張善政。

張善政今參加桃園捷運綠線年度成果展時，被媒體問及對於朱立倫表態力挺的看法，他表示，今天綠線捷運成果展非常重要，不希望因其他議題而模糊焦點，今天的焦點就是捷運綠線成果展。

張善政 捷運

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