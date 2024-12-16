竹南后厝龍鳳宮福醮今起放蓮花燈 周三逾1600桌普度
苗栗縣竹南后厝龍鳳宮113（歲次甲辰）年聯合當地宮廟慶成祈安福醮大典活動，今天下午2點起將在龍鳳漁港施放蓮花燈，福醮氣氛逐漸升溫，預計明天（17日）下午在五福大橋放水燈會更熱鬧，後天（18日）晚間舉辦普度後圓滿落幕。
后厝龍鳳宮為竹南地區信仰中心，有一尊高一百三十六台尺（約41.2公尺）的媽祖神像，號稱全台最高的天上聖母聖像。為護佑地方平安，今年龍鳳宮與竹南五穀宮等30多間廟宇聯合舉辦祈安福醮，共設置七處醮壇，除了后厝主壇玊皇壇供合境內外街庄眾信士參拜保平安外，另有天師壇（竹南頭份造橋五穀宮）、觀音壇（海口明德宮）、福德壇（后厝天文宮）、北帝壇（大埔福龍宮）、王爺壇（山寮龍山宮）、中壇元帥壇（山佳水興宮），18日（周三）預計將擺設1600多桌普度。
龍鳳宮表示，龍鳳宮近幾年陸續完成重大工程，包括大媽祖神像護體工程、修繕宮廟前殿、後殿、龍吟閣、南迴廊等，而今年大媽祖神像、千里眼與順風耳也已彩繪完成，因此今年聯合竹南境內53庄舉辦建醮活動，設置七處醮壇以感謝各界善信大德支持，也感恩媽祖婆慈悲庇佑地方，期盼建醮活動順利、圓滿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言