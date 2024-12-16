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桃捷綠線車廂上周抵台 張善政：坑口至藝文特區7站2026通車

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園捷運綠線今舉辦年度成果發表會，市長張善政表示，綠線車廂已於上周前抵台，到北機廠進行組裝測試，預估明年上半年2節車廂就可在高架路段測試。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線今舉辦年度成果發表會，市長張善政表示，綠線車廂已於上周前抵台，到北機廠進行組裝測試，預估明年上半年2節車廂就可在高架路段測試。記者朱冠諭／攝影

桃園捷運綠線全線17站，坑口至藝文特區7站預計2026年底通車。市府捷工局今舉辦年度成果發表會，市長張善政表示，綠線車廂已於上周前抵台，到北機廠進行組裝測試，預估明年上半年2節車廂就可在高架路段測試，順利朝2030年主線全線通車目標前進。

捷工局今起在市府1樓大廳舉辦捷運綠線年度成果發表會，展覽將持續到明年1月3日。捷工局長劉慶豐表示，綠線因遇到桃園火車站文資等問題，原訂2030年才有機會通車，從北機廠測試到實際上路也約需6年，不過在張善政要求下，捷工局力拚4年內先部分通車。

劉慶豐說，目前規畫期程都如期完成，2年來也有多項重大突破，包括今年完成2026年通車路段六條隧道貫通、八德段一條隧道貫通、北段高架橋梁合龍及軌道鋪設，還有即將於年底抵達的首列捷運綠線列車等。

「綠線捷運不再是只聞樓梯響。」張善政表示，對工程師來說，每項工程就像自己的孩子，劉慶豐向他報告進度時，甚至眼眶都有淚水，就知捷工局花了多少心力；市府原訂首列車2節車廂要從韓國運抵桃園，上周車廂已經下船，並運抵北機廠，預計下周對外開箱，明年上半年2節車廂就可在高架路段開始測試。

捷工局表示，捷運綠線預計會在2026年完成「北段7站」坑口站至藝文中心站通車、2028年再延伸通車至景福宮站、2030年主線全線通車、2032年支線通車目標前進。

捷工局表示，桃園捷運路網持續分2階段進行，第一階段「三心六線」除綠線施作中，機場捷運延伸線已通車至A22站；桃園鐵路地下化，桃園、中路、中原及中壢4座車站陸續於今年開工；捷運綠線延伸中壢計畫於去年12月經行政院核定，捷運棕線計畫也於今年3月經行政院核定，2條捷運線預計明年動工。至於第二階段路網，目前捷運綠線延伸大溪、青線、橘線則正辦理可行性研究。

桃園捷運綠線今舉辦年度成果發表會，市長張善政表示，綠線車廂已於上周前抵台，到北機廠進行組裝測試，預估明年上半年2節車廂就可在高架路段測試。記者朱冠諭／攝影
桃園捷運綠線今舉辦年度成果發表會，市長張善政表示，綠線車廂已於上周前抵台，到北機廠進行組裝測試，預估明年上半年2節車廂就可在高架路段測試。記者朱冠諭／攝影

桃園 機場捷運 車廂

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