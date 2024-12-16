國1竹苗塞車鍾東錦切身之痛 建議101至110K平面先拓寬

國道1號竹苗路段交通經常壅塞，但楊梅至頭份拓寬工程預計要到2032年完工，苗栗縣長鍾東錦認為緩不濟急，建議新竹系統101公里至頭份110公里平面路堤段優先拓寬，讓鄉親有感。

高速公路局主辦國1楊梅至頭份段拓寬工程，行政院去年底核定，以新竹縣竹北交流道為界，拆分2個工程標案細部設計，預計2026年初開工，2032年8月完工，鍾東錦認為期程明顯緩不濟急。

鍾東錦說，他每次經過國1頭份交流道，不管是平日上、下班尖峰時段或假日，交通都非常壅塞，鄉親飽受塞車之苦，中央雖然核定楊頭拓寬工程，但工期期程太長了，尤其是行政院今年9月核定桃竹苗大矽谷計畫，縣府響應提供頭份、竹南重要高科技產業儲備用地，屆時加劇國道主線交通衝擊。

縣府指出，根據高公局公開資料，楊頭拓寬工程新竹系統以北路段採新建高架橋、隧道，工程難度較高，優先推動新竹系統以南至頭份端平面路堤段拓寬，未來搭配縣府爭取的頭份交流道改善計畫，納入高公局主計畫一併執行，縮短工期紓緩日漸嚴重交通壅塞，讓往返竹苗用路人有感。

竹苗園縣市高峰會議今天召開，苗栗縣政府提案建議與竹縣市政府等單位合作，向中央爭取，優先推動101公里至110公里平面拓寬案，另，縣府提案建議竹南鎮大同高中南側、台13線以東約9公頃，興辦苗栗科學實驗中學，及竹苗區域聯防，共享車聚情資，防制跨縣市危險駕車、競速情事。