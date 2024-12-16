快訊

南韓戒嚴當晚真相曝！國防部證實動員1500名軍人 打臉尹錫悅說法

以後無法一卡在手遊遍日本 西瓜卡等交通IC票證式微？

幣流專家陳梅慧國道遭撞亡引陰謀論 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

國1竹苗塞車鍾東錦切身之痛 建議101至110K平面先拓寬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
國道1號竹苗路段交通經常壅塞，苗栗縣長鍾東錦建議新竹系統101公里至頭份110公里平面路堤段優先拓寬，讓鄉親有感。圖／苗栗縣政府提供
國道1號竹苗路段交通經常壅塞，苗栗縣長鍾東錦建議新竹系統101公里至頭份110公里平面路堤段優先拓寬，讓鄉親有感。圖／苗栗縣政府提供

國道1號竹苗路段交通經常壅塞，但楊梅至頭份拓寬工程預計要到2032年完工，苗栗縣長鍾東錦認為緩不濟急，建議新竹系統101公里至頭份110公里平面路堤段優先拓寬，讓鄉親有感。

高速公路局主辦國1楊梅至頭份段拓寬工程，行政院去年底核定，以新竹縣竹北交流道為界，拆分2個工程標案細部設計，預計2026年初開工，2032年8月完工，鍾東錦認為期程明顯緩不濟急。

鍾東錦說，他每次經過國1頭份交流道，不管是平日上、下班尖峰時段或假日，交通都非常壅塞，鄉親飽受塞車之苦，中央雖然核定楊頭拓寬工程，但工期期程太長了，尤其是行政院今年9月核定桃竹苗大矽谷計畫，縣府響應提供頭份、竹南重要高科技產業儲備用地，屆時加劇國道主線交通衝擊。

縣府指出，根據高公局公開資料，楊頭拓寬工程新竹系統以北路段採新建高架橋、隧道，工程難度較高，優先推動新竹系統以南至頭份端平面路堤段拓寬，未來搭配縣府爭取的頭份交流道改善計畫，納入高公局主計畫一併執行，縮短工期紓緩日漸嚴重交通壅塞，讓往返竹苗用路人有感。

竹苗園縣市高峰會議今天召開，苗栗縣政府提案建議與竹縣市政府等單位合作，向中央爭取，優先推動101公里至110公里平面拓寬案，另，縣府提案建議竹南鎮大同高中南側、台13線以東約9公頃，興辦苗栗科學實驗中學，及竹苗區域聯防，共享車聚情資，防制跨縣市危險駕車、競速情事。

新竹 鍾東錦 頭份

延伸閱讀

生日快樂！竹科慶生 鍾東錦：客家精神更符合企業需求

聯合報專題發酵！事業廢棄物全台濫倒 鍾東錦：推公辦民營土資場

回響／拆房子營建廢棄物有地方去 鍾東錦推公辦民營土資場

為苗栗設科學園區實驗中學請命 鍾東錦批國科會從中作梗

相關新聞

桃捷綠線車廂上周抵台 張善政：坑口至藝文特區7站2026通車

桃園捷運綠線全線17站，坑口至藝文特區7站預計2026年底通車。市府捷工局今舉辦年度成果發表會，市長張善政表示，綠線車廂...

竹縣敬老愛心卡增4國道路線 19日起服務擴及台北台中林口

新竹縣政府積極促進長輩及身障者行的便利，縣府今天宣布敬老卡及愛心卡將於12月19日起，新增4條國道客運路線，擴大服務範圍...

桃園大溪豆干節12/21重新開辦 鳳飛飛探店蔬食成新模式

桃園市長張善政上任後一度停辦大溪豆干節引發口水戰，市政府觀光旅遊局2024 大溪豆干節本月21日在大溪老城區開辦，觀旅局...

朱立倫力挺2026參選連任桃園市長 張善政避答

距2026九合一選舉不到2年，桃園市長選戰逐步加溫，國民黨主席朱立倫昨說，市長張善政滿意度越來越高，力挺他爭取連任。張善...

竹南后厝龍鳳宮福醮今起放蓮花燈 周三逾1600桌普度

苗栗縣竹南后厝龍鳳宮113（歲次甲辰）年聯合當地宮廟慶成祈安福醮大典活動，今天下午2點起將在龍鳳漁港施放蓮花燈，福醮氣氛...

國1竹苗塞車鍾東錦切身之痛 建議101至110K平面先拓寬

國道1號竹苗路段交通經常壅塞，但楊梅至頭份拓寬工程預計要到2032年完工，苗栗縣長鍾東錦認為緩不濟急，建議新竹系統101...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。