竹縣敬老愛心卡增4國道路線 19日起服務擴及台北台中林口

新竹縣政府積極促進長輩及身障者行的便利，縣府今天宣布敬老卡及愛心卡將於12月19日起，新增4條國道客運路線，擴大服務範圍至台北、台中、林口等地，新竹縣長楊文科表示，敬老卡、愛心卡擴大服務，期望提供更便捷的交通選擇。

楊文科指出，敬老卡及愛心卡目前可使用於12家客運業者的路線，包含新竹客運、金牌客運等，並涵蓋客運、計程車及台鐵。今年12月19日起，將新增台中客運及三重客運的國道路線，進一步擴大服務範圍。

社會處指出，新增的4條國道路線包括：新竹-台中9010（台中客運、新竹客運）、新竹-台中1866（含1866A，國光客運）、新竹-林口1865（國光客運）及新竹-台北9003（新竹客運、三重客運）。民眾持敬老卡、愛心卡搭乘這些路線均可享有半價優惠，依路程遠近計價，部分路線因車型不同，票價略有差異。其中國光客運1866（含1866A）路線採對號座，需先至售票櫃台畫位。

社會處提醒，敬老卡及愛心卡服務對象為新竹縣65歲以上長者、55歲以上原住民及身心障礙者，每月補助500點（1點即1元），點數需於當月使用完畢。歡迎符合資格的縣民多加利用此項福利，走出戶外，豐富生活樂趣。