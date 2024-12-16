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容積移轉代金5成 苗栗明年上路

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣都市計畫容積移轉長年未強制訂定折繳代金比率，縣府參酌外縣市標準，訂定接受基地容移市場價值50%折繳代金，新制明年上路。縣府強調收取的代金專款專用，具公益性興闢急迫、重要性公共設施保留用地。

苗栗縣都市計畫容積移轉許可審查標準原規定，接受基地得以折繳代金方式移入容積，由於沒有強制性比例，以致歷年來全縣僅一案在竹南頭份聯合都市計畫，折繳代金750萬元。

縣府工商發展處指出，縣內容積移轉絕大多數以相對低價人行步道、道路用地為送出基地，住宅區、商業區為接受基地「買低賣高」，因此縣府今年6月研議草案折繳代金70%以上，但部分建商陳情建議，縣府參酌外縣市，折衷採50%版本。

部分建商認為容移代金勢必增加成本，縣府原研議草案70%過高，建商不可能完全吸收，轉嫁到購屋者，等於抬高房價，但已是趨勢，多數縣市也是50%，只能勉為接受。

苗栗縣明年實施的容移折繳代金新制，並規定接受基地市場價值，由縣府委託3家不動產估價者查估，增加不動產估價師公會協審程序，並以平均數計算，更具公平、合理及公信力；如果100%折繳代金建案，免檢具送出基地相關資料，逕予核發容積移轉許可函。

工商發展處指出，折繳代金專款專用，只能用在接受基地所在的都市計畫區內的公設保留地徵收使用，也評估急迫性、重要性等加速興闢公設保留地，並定時公布款項利用情形。

苗栗縣 都市計畫

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