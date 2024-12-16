2026桃園市長選戰綠多人被點名 藍：張善政滿意度高

距2026九合一選舉不到2年，桃園市長選戰逐步加溫，民進黨部分多名中央官員、立委都被點名是可能參戰人選，國民黨主席朱立倫昨說，市長張善政滿意度越來越高，不會理會民進黨亂點鴛鴦譜的操作。至於地方綠營則盼黨中央盡早訂出提名機制，拚重返執政。

民進黨包括法務部政次黃世杰、環境部長彭啓明、立委王義川與蘇巧慧、總統府副秘書長張惇涵都傳是桃園市長可能人選，同為總統府副秘書長的何志偉最近現身桃園大廟景福宮參拜，也被點名。

朱立倫昨到桃園市參加國民黨建黨130周年黨慶桃園區黨部慶祝活動，被媒體問到對於下屆桃園市長有無勝選把握？朱說，張善政上任近2年政通人和，獲得市民肯定，國民黨會一步一腳印努力。

國民黨立委牛煦庭說，如果政治人物只是單純跑一些行程，就想要取得門票，未必是上策，關鍵還是要提出好的願景。張善政治理桃園沒有太多政治動作，扎扎實實改善生活，就是桃園市民要的。國民黨議員凌濤還說，民進黨的焦慮不只是在桃園，而是整個北北基桃，感覺都在亂點鴛鴦譜。

針對黨內多人都被點名選桃園市長，市議會民進黨團總召林志強說，相關人選是報派，地方也搞不清楚，但也希望這些人選跟地方的互動更深點，提名機制也早點訂出來，可配合議員選舉。

民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香說，這麼多人出來選是好事，如果需要辦初選，就依黨中央提名機制走。議員張肇良則說，張善政民調滿意度與實際有落差，民進黨一定會推出最適合人選。