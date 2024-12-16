星期評論／跨域防汙 應加速應變積極取締

桃竹竹苗區域治理平台四名縣市長日前宣示成立跨縣市通報平台，若有空汙、水汙染案件即時跨區通報，避免民眾因異味而恐慌。但通報只不過是最低門檻的合作，能否真正跨域攜手「抓源頭」稽查開罰，進而剷除汙染根源，才是縣市合作守護家園的重中之重。

近年屢傳工廠、掩埋場火警，煙霧漫天散發惡臭，下風處鄰近縣市也飽受空汙危害，有時大火一時半刻難以撲滅，空汙久久揮之不去；過往也不時發生水汙染流到鄰近縣市的重大事件，民眾抱怨河川變色，衝擊生態環境甚至居民健康，桃竹竹苗患難與共，誰也躲不掉。

新竹市政府透過區域治理平台提案，反映非典型建築物大型或廣域火災，衍生的跨縣市空汙問題，建議透過24小時待命的119專線，通報所屬縣市環保局檢測空品，讓民眾及早因應，也避免因異味而恐慌。四縣市首長拍板定案，此舉可算是跨域防堵汙染案的第一步，也獲得認同。

然而，縣市府建立汙染通報平台之後，民眾更在意的是，鄰近縣市不肖業者偷排，跨縣市除了強化通報之外，如何加速應變與全力防堵，縮短汙染緊急應變的處理時間，減少對環境、生活的危害。

不僅如此，縣市府雖然依循處理SOP，在汙染事件一發生時，能即時派員至現場查核，搶時效釐清汙染來源，但事實上，許多汙染源頭在相鄰縣市，還是得仰賴縣市合作積極取締與管理，才能正本清源；跨域合作若僅止於加強通報機制，徒增「汙染又來了」的信息，只是加劇民眾的厭惡感。

桃竹竹苗唇齒相依，苗栗縣長鍾東錦在當天平台會議不禁直言「新竹縣市和苗栗交界常飄惡臭，成為汙染區的三不管地帶」；新竹縣與桃園交界也有相同問題。4縣市府應體認通報只是消極手段，發現後應立即啟動聯合稽查循線溯源，積極取締、處分不肖業者，才是區域治理平台的合作真諦。