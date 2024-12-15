影／逾1個月未公開露面！高虹安頂「新髮型」現身 民眾送暖喊加油

新竹市長高虹安停職後鮮少公開露面，不過，高虹安今天受邀出席新竹大佛王寺孔雀明王尊開光大典，席間與多名新竹政界人士同框互動，包含立委鄭正鈐、林思銘、徐欣瑩、新竹市議會議長許修睿等，不少民眾也和高虹安親切互動，「加油、市長好棒」送暖聲不斷。

高虹安近期最後一次亮相是在1個月前因助理費案到高院出庭。彌陀山大佛王寺在新竹地區是重要的宗教文化藝術據點，供奉眾多巨石寶佛群，寺內今舉行孔雀明王尊開光大典，由住持性嚴法師主持並完成灑淨、開光及剪綵祈福等儀式，約兩千多名信眾到場參與盛會。

高虹安今身著一席深藍西裝，並以宛若鄰家女孩的新髮型現身，不僅全程參與儀式，更與來賓、民眾親切互動。不少民眾發現高虹安到場紛紛要求合照，高虹安親切回應，還有民眾寒冬送暖，向她喊話加油，希望官司平安落幕，盡快返回市長崗位，高也全程微笑，絲毫不見官司影響心情。