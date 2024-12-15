2026誰戰桃園？在地綠營盼早日訂出提名機制

2026選舉剩2年，近期多位綠營人士被點名是桃園市長人選黑馬。民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香今回應，很多人出來選是好事，到時候如果需要辦初選，就照黨中央的提名機制走。議會民進黨團總召林志強則盼早點訂出提名機制，才有利選戰節奏。

近日傳出法務部政次黃世杰、環境部長彭啓明、立委王義川、立委蘇巧慧、總統府副秘書長張惇涵、何志偉等人皆是民進黨的可能人選。

國民黨主席朱立倫今參加活動時說，張善政上任近2年表現越來越好，滿意度越來越高，現在距離選舉還有2年多，藍營不會理會民進黨亂點鴛鴦譜的操作，最重要的是希望張市長繼續加油。

林志強受訪回應，目前相關人選是報派，地方也搞不太清楚，大家還是盼望能夠重返執政，也希望這些人選跟地方的互動更深一點，提名機制早一點訂出來，這樣子市長人選有了，配合議員選舉，選戰節奏會打得會比較順利。

民進黨議員張肇良則說，張善政民調滿意度與實際滿意度有落差，且目前民進黨人選都是報派，對於桃園市長人選，黨部已在積極運作中，一定會推出最適合的人選。