快訊

淡水驚傳縱火案 疑爆衝突潑汽油點火…3人燒燙傷急送醫

阿里山追火車之亂 夢想國際旅行社臉書被灌爆…業者道歉

張惠妹寵粉無極限！砸2億不手軟 大巨蛋專屬禮包曝光了

台灣好行觀霧線推廣活動 明年2月起推出

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣府昨天在北埔老街舉辦「達人帶逛及柿染體驗活動」，現場超過百位民眾參加。圖／縣府提供
新竹縣府昨天在北埔老街舉辦「達人帶逛及柿染體驗活動」，現場超過百位民眾參加。圖／縣府提供

新竹縣政府推廣旅遊，「台灣好行」獅山線是竹縣熱門觀光交通路線之一，每年運載10萬人次以上。預計在114年2月推出觀霧線推廣活動，繼續帶領民眾探索竹縣的自然與文化魅力

新竹縣府昨天在北埔老街舉辦「達人帶逛及柿染體驗活動」，現場超過百位民眾參加，活動在慈天宮廟前進行柿染手作，並由知名作家「943老師」親自導覽，帶領遊客深入探索北埔的歷史人文與地道美食，展現北埔多元的觀光特色，更宣傳「台灣好行」獅山線低碳旅遊的便利與魅力。 

交通旅遊處長陳盈州指出，民眾搭乘台灣好行可免去找停車位的煩惱，並能輕鬆抵達台鐵竹東站、Wah！幾散竹東、綠世界生態農場、北埔老街及獅山遊客中心等熱門景點與交通節點，展現便利與低碳的旅遊模式。

交旅處說明，台灣好行以「低碳旅遊」為核心理念，結合深度體驗活動，打造兼具便利與樂趣的綠色旅遊方式。新竹縣目前有獅山線及觀霧線2條路線，除了獅山線的推廣活動外，預計在明年2月推出觀霧線，繼續帶領民眾探索新竹縣的自然與文化魅力。 

本次活動中特別安排民眾參與柿染體驗，製作出獨一無二的零錢包，讓大家體驗傳統工藝的魅力。 此外，由943老師帶領的北埔老街散步之旅，以生動的講解再現北埔的歷史故事與人文風情。

遊客在感受文化洗禮之餘，還品嚐了北埔老街的經典美食，包括鄒記菜包、哈客愛擂茶及隆源餅舖的芋薯餅。濃厚的文化氛圍與地道的美味，為旅客留下深刻而美好的回憶。

帶領遊客深入探索北埔的歷史人文與地道美食，展現北埔多元的觀光特色，更宣傳「台灣好行」獅山線低碳旅遊的便利與魅力。圖／縣府提供
帶領遊客深入探索北埔的歷史人文與地道美食，展現北埔多元的觀光特色，更宣傳「台灣好行」獅山線低碳旅遊的便利與魅力。圖／縣府提供

北埔 新竹 魅力

延伸閱讀

竹縣盤點出這13處肇事路口 爭取2600萬改善完成

台南黑面琵鷺賞鳥季到 台灣好行公車增開延駛路線

黑面琵鷺來臨 台灣好行99安平台江線帶遊客賞鳥吃美食

改善南投景區交通 台灣好行南投北港溪線正式通車

相關新聞

桃園2025「燈燈燈燈」跨年晚會 第一波卡司出爐

2025桃園跨年晚會將於31日晚間7點在桃園高鐵站前廣場舉行，今年跨年主題為「燈燈燈燈」，第1波卡司今天也出爐，包括丁噹...

台灣好行觀霧線推廣活動 明年2月起推出

新竹縣政府推廣旅遊，「台灣好行」獅山線是竹縣熱門觀光交通路線之一，每年運載10萬人次以上。預計在114年2月推出觀霧線推...

迎戰2026 國民黨桃園市黨部：要未雨綢繆、年輕化

距離2026九合一選舉剩2年，地方布局備受關注。國民黨桃園市桃園區黨部今天在市議會舉辦創黨130周年黨慶活動，市黨部主委...

中壢老街溪步道917萬人潮桃園最強景點 觀旅局長分析這原因

交通部觀光署最新統計今年前9月全國10大遊憩景點排行，中壢老街溪步道917萬人排名第六，全桃園旅遊人潮第一，桃園市政府觀...

杜絕蚊子館 桃園首創「公設地圖」防資源重疊

公部門常各自為政頻蓋館舍，最後卻淪為蚊子館。桃園市都發局創全台之先提出「桃園市設施地圖」，跨機關共同檢討公共設施空間分布...

民進黨2026誰戰桃園市長？朱立倫：不理會綠亂點鴛鴦譜

距離2026九合一選舉不到2年，桃園市長部分，傳出法務部政次黃世杰、環境部長彭啓明、立委王義川、立委蘇巧慧、總統府秘書長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。