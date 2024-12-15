台灣好行觀霧線推廣活動 明年2月起推出

新竹縣政府推廣旅遊，「台灣好行」獅山線是竹縣熱門觀光交通路線之一，每年運載10萬人次以上。預計在114年2月推出觀霧線推廣活動，繼續帶領民眾探索竹縣的自然與文化魅力。

新竹縣府昨天在北埔老街舉辦「達人帶逛及柿染體驗活動」，現場超過百位民眾參加，活動在慈天宮廟前進行柿染手作，並由知名作家「943老師」親自導覽，帶領遊客深入探索北埔的歷史人文與地道美食，展現北埔多元的觀光特色，更宣傳「台灣好行」獅山線低碳旅遊的便利與魅力。

交通旅遊處長陳盈州指出，民眾搭乘台灣好行可免去找停車位的煩惱，並能輕鬆抵達台鐵竹東站、Wah！幾散竹東、綠世界生態農場、北埔老街及獅山遊客中心等熱門景點與交通節點，展現便利與低碳的旅遊模式。

交旅處說明，台灣好行以「低碳旅遊」為核心理念，結合深度體驗活動，打造兼具便利與樂趣的綠色旅遊方式。新竹縣目前有獅山線及觀霧線2條路線，除了獅山線的推廣活動外，預計在明年2月推出觀霧線，繼續帶領民眾探索新竹縣的自然與文化魅力。

本次活動中特別安排民眾參與柿染體驗，製作出獨一無二的零錢包，讓大家體驗傳統工藝的魅力。 此外，由943老師帶領的北埔老街散步之旅，以生動的講解再現北埔的歷史故事與人文風情。