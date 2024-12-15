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迎戰2026 國民黨桃園市黨部：要未雨綢繆、年輕化

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨桃園市桃園區黨部今天在市議會舉辦創黨130周年黨慶活動，並舉辦新進黨員入黨宣誓，由朱立倫擔任監誓人。記者朱冠諭／攝影
國民黨桃園市桃園區黨部今天在市議會舉辦創黨130周年黨慶活動，並舉辦新進黨員入黨宣誓，由朱立倫擔任監誓人。記者朱冠諭／攝影

距離2026九合一選舉剩2年，地方布局備受關注。國民黨桃園市桃園區黨部今天在市議會舉辦創黨130周年黨慶活動，市黨部主委黃敏恭表示，今年特別在13區舉辦黨慶，除感謝所有同志同心協力、努力奮戰，陪著他經歷2場非常艱辛及困苦的選戰，也要一區一區請託大家，雖然距離2026年縣市長選舉還有一些時間，但要未雨綢繆，特別是國民黨要永續化、年輕化。

桃園區黨部黨慶活動今天在市議會禮堂登場，由桃園區黨部主委林政賢主持，主席朱立倫、桃園市黨部主委黃敏恭等人出席，副市長王明鉅代表市長張善政出席祝賀。

曾任桃園縣長的朱立倫致詞時說，回到桃園對他來說很親切，桃園也是最團結的，因為大家的團結，才能讓市長張善政做得越來越好、越來越棒，因為大家的團結，國民黨才能在桃園市立委選戰中「全壘打」，因為大家的團結，未來才更有希望。

朱立倫說，雖然國民黨黨產被民進黨沒收，甚至追殺，但國民黨有的是團結的心，以及同志們一起打拚努力，希望能把這樣的決心及桃園精神延續下去。

朱立倫強調，立法院能夠創下很好的戰力，同樣也要感謝立法委員們，桃園市有6席立委，目前最重要的就是財政收支劃分法要趕快努力加油，這是桃園最關心的事，尤其桃園是創稅大市，應該要多還一些稅收給桃園，全部是不可能但至少要公平。

今天黨慶也舉辦新進黨員入黨宣誓，由朱立倫擔任監誓人。現場最年輕黨員僅17歲，象徵國民黨年輕化，另頒發榮譽狀給70年、80年晉齡黨員，不少晉齡黨員已高齡近百歲。

國民黨桃園市桃園區黨部今天在市議會舉辦創黨130周年黨慶活動。黨主席朱立倫、桃園市黨部主委黃敏恭、桃園區黨部主委林政賢、副市長王明鉅等人出席。記者朱冠諭／攝影
國民黨桃園市桃園區黨部今天在市議會舉辦創黨130周年黨慶活動。黨主席朱立倫、桃園市黨部主委黃敏恭、桃園區黨部主委林政賢、副市長王明鉅等人出席。記者朱冠諭／攝影
國民黨桃園市桃園區黨部今天在市議會舉辦創黨130周年黨慶活動。黨主席朱立倫頒發榮譽狀給70年、80年晉齡黨員。記者朱冠諭／攝影
國民黨桃園市桃園區黨部今天在市議會舉辦創黨130周年黨慶活動。黨主席朱立倫頒發榮譽狀給70年、80年晉齡黨員。記者朱冠諭／攝影

國民黨 朱立倫 桃園

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