桃園2025「燈燈燈燈」跨年晚會 第一波卡司出爐

2025桃園跨年晚會將於31日晚間7點在桃園高鐵站前廣場舉行，今年跨年主題為「燈燈燈燈」，第1波卡司今天也出爐，包括丁噹、陳芳語、白安、Trash、李芷婷、艾薇、小男孩樂團都將登台開唱。市府預告接下來還有更多重量級卡司將揭曉，敬請民眾期待。

今年桃園跨年晚會由小鐘、何妤玟、短今、潘君侖聯手主持，市府今公布的第1波卡司除有連續三年陪伴桃園市民的丁噹，還有近期為Netflix影集「影后」量身打造片尾曲和插曲的小男孩樂團，陣容華麗、風格各異，要用深情、搖滾與創作等多元曲風，為觀眾創造難忘又溫馨的跨年回憶。

觀旅局長周柏吟表示，今年跨年主題「燈燈燈燈」，靈感源自貝多芬「第五號交響曲」的經典開場，不僅象徵對嶄新一年的期盼，也預告2025台灣燈會將在桃園登場，這場融合高規格燈光藝術、科技創新與親子互動的盛會，將成為城市亮點。

觀旅局表示，今年晚會現場除建置意向造景讓民眾拍照打卡留念，也特別打造「夜貓子美食市集」，超過60個特色攤位與餐車，讓觀眾在欣賞精彩演出之餘也能大快朵頤；服務台更準備限量跨年專屬螢光棒，讓民眾有得拍、有得吃、有得拿。

因應跨年夜車潮將大幅增加，觀旅局表示，今年比照往年有許多便民交通服務，包括免費接駁車規畫開設「紅線」桃園線及「綠線」中壢線，民眾可分別從桃園火車站後站上車直達會場，或從中壢火車站元化路上車後至A22站下車轉搭機捷。