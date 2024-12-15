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中壢老街溪步道917萬人潮桃園最強景點 觀旅局長分析這原因

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢老街溪步道全國景點人潮排名第六、桃園人潮最多景點，入夜後散步、休閒、運動人潮多。圖／本報資料照
中壢老街溪步道全國景點人潮排名第六、桃園人潮最多景點，入夜後散步、休閒、運動人潮多。圖／本報資料照

交通部觀光署最新統計今年前9月全國10大遊憩景點排行，中壢老街溪步道917萬人排名第六，全桃園旅遊人潮第一，桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟今天上午表示，現在觀光場所思維改變，把觀光夜市觀光景點，老街溪步道受益中壢新明夜市人潮思維調整，成為桃園最多觀光人潮朝聖景點

全台各地熱門景點今年來旅遊熱絡，觀光署最新統計前9月景點觀光人潮，鹿港老街第一、嘉義文化夜市第二，中壢老街溪步道第六，尤其老街溪步道造訪917萬人次，也是桃園景點人潮第一，大溪老街人潮持續退居桃園景點第二， 市府水務局亦持續整治打造老街溪步道，明年該步道全長17公里將到達青埔高鐵高架橋段，可望吸引更多民眾、遊客走訪休閒、運動。

周柏吟表示，以前都市內遊玩不叫出遊或觀光，過去不把夜市當做觀光景點，現在觀光場所思維改變，很多城市把夜市、商圈當成觀光景點，傳統觀光景點排名就逐漸調整，夜市也進入10大觀光景點，由於觀光署整體觀光思維、產值計算改變，景點排名也跟著調整，老街溪步道依此思維納入受重視，未來考慮桃園、八德觀光夜市納入，及大溪老街搭配交通節點開發新觀光點。

中壢老街溪步道全國景點人潮排名第六、桃園人潮最多景點，早晚旅遊、散步、運動人潮多。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道全國景點人潮排名第六、桃園人潮最多景點，早晚旅遊、散步、運動人潮多。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道全國景點人潮排名第六、桃園人潮最多景點，早晚旅遊、散步、運動人潮多。記者曾增勳／攝影
中壢老街溪步道全國景點人潮排名第六、桃園人潮最多景點，早晚旅遊、散步、運動人潮多。記者曾增勳／攝影

夜市 大溪老街 觀光景點

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