中壢老街溪步道917萬人潮桃園最強景點 觀旅局長分析這原因

交通部觀光署最新統計今年前9月全國10大遊憩景點排行，中壢老街溪步道917萬人排名第六，全桃園旅遊人潮第一，桃園市政府觀光旅遊局長周柏吟今天上午表示，現在觀光場所思維改變，把觀光夜市當觀光景點，老街溪步道受益中壢新明夜市人潮思維調整，成為桃園最多觀光人潮朝聖景點。

全台各地熱門景點今年來旅遊熱絡，觀光署最新統計前9月景點觀光人潮，鹿港老街第一、嘉義文化夜市第二，中壢老街溪步道第六，尤其老街溪步道造訪917萬人次，也是桃園景點人潮第一，大溪老街人潮持續退居桃園景點第二， 市府水務局亦持續整治打造老街溪步道，明年該步道全長17公里將到達青埔高鐵高架橋段，可望吸引更多民眾、遊客走訪休閒、運動。