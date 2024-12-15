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杜絕蚊子館 桃園首創「公設地圖」防資源重疊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市都發局創全台之先提出「桃園市設施地圖」，跨機關共同檢討5年和12年後全桃園實質館舍空間需求，列出開發優先順序，讓有限資源有效利用。圖為觀音草漯。圖／桃園市都發局提供
桃園市都發局創全台之先提出「桃園市設施地圖」，跨機關共同檢討5年和12年後全桃園實質館舍空間需求，列出開發優先順序，讓有限資源有效利用。圖為觀音草漯。圖／桃園市都發局提供

公部門常各自為政頻蓋館舍，最後卻淪為蚊子館桃園市都發局創全台之先提出「桃園市設施地圖」，跨機關共同檢討公共設施空間分布合理性，如托嬰幼兒館舍、體健設施等，以人口成長、就業、就學等因子，分別檢視5年和12年後全桃園實質館舍空間需求，列出開發優先順序，除平衡各行政區資源，也盼讓有限資源有效利用。

都發局表示，「桃園未來城市空間發展會報」自去年6月啟動，每季召開一次，跨局處合作模式日臻成熟，上周召開今年度第4次未來城市空間會報，都發局率先全台提出「全市設施地圖」，以2029年、2036年為需求目標，請各機關將所需公共設施位置標註在地圖上，並評估興辦的財務。

例如以現有場館為中心半徑500公尺可服務的量能，進而評估出擴編或新闢的重要性，以此邏輯由各局處盤出公共設施開發的優先順序，避免一區一館舍，卻淪為蚊子館。

都發局長江南志說，桃園市設施地圖概念已與相關局處討論，首階段優先由民政局、經發局報告，民政局提出全市殯葬納骨設施規畫，分析13區納骨塔供給和需求量能，依人口移入數、祭祀習慣、設施具鄰避性等特性，將全桃殯葬闢設需求分為南、北與海線3區，避免資源重置，未來也將向中央爭取興辦或改建的經費。

經發局則盤點市場用地，考量現代人消費型態改變，區域人口快速增長，優先排定新興開發區觀音草漯、中壢過嶺和平鎮忠貞的市場開發活化計畫。

江南志表示，都發局接下來將每月召開跨局處專案會議，配合市府智慧城鄉發展委員會開發的資訊圖台，跨局處設施需求地圖再嫁接到同一系統平台，檢討空間，輔助府內年度公共設施興辦上的決策，市長張善政也要求各局處加速盤點閒置空間，對接未來年度施政重點，確認館舍興建的優先需求。

地圖 桃園 蚊子館

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