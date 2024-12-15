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民進黨2026誰戰桃園市長？朱立倫：不理會綠亂點鴛鴦譜

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
對於民進黨將派誰選桃園市長？國民黨議員凌濤說，民進黨亂點鴛鴦譜，讓所有市民感覺到全部都是政治操作。記者朱冠諭／攝影
對於民進黨將派誰選桃園市長？國民黨議員凌濤說，民進黨亂點鴛鴦譜，讓所有市民感覺到全部都是政治操作。記者朱冠諭／攝影

距離2026九合一選舉不到2年，桃園市長部分，傳出法務部政次黃世杰、環境部長彭啓明、立委王義川、立委蘇巧慧、總統府秘書長張惇涵、總統府副秘書長何志偉等人皆是民進黨的可能人選。國民黨主席朱立倫今回應，現任市長張善政滿意度越來越高，不會理會民進黨亂點鴛鴦譜的操作。

朱立倫今早參加「國民黨建黨130周年黨慶」桃園市桃園區黨部慶祝活動時，被媒體問到對於下一屆桃園市長有沒有勝選把握？

朱立倫表示，張善政上任近2年表現越來越好，而且做到政通人和，滿意度越來越高，地方的大小事，張都非常努力、認真，獲得市民肯定，國民黨就是秉持這樣的決心，一步一腳印；現在距離選舉還有2年多，藍營不會理會民進黨亂點鴛鴦譜的操作，最重要的是希望張市長繼續加油。

近期傳出總統府副秘書長何志偉走遍桃園各地指標性廟宇。今早參加黨慶活動的國民黨立委牛煦庭說，聽起來何是民進黨的儲備人選之一，但現在就論斷他是不是要選舉還為時尚早。

牛煦庭說，如果喜歡來桃園走走，他們當然心態開放，但桃園人的眼睛非常雪亮，雖桃園選民在政治屬性上不是顯性，理性程度卻非常高，一個政治人物對政治的判斷、價值、過去在政壇的所作所為，桃園選民的標準其實很嚴格；如果只是單純跑一些行程，就想要取得門票，未必是上策，關鍵還是要提出好的願景跟理想。

牛煦庭指出，目前為止，張善政治理桃園的節奏和作法，還蠻符合市民的期待，「很安靜，不需要有太多的政治動作和味道，但一步一腳印的往前、扎扎實實的改善生活，就是桃園市民要的。」如果能夠證明你可以做得更好，或有一套更好的說法，都可以提出來，但他不認為民進黨現在報派的這群人符合。

國民黨議員凌濤也說，現在看起來民進黨有一點焦慮，且這個焦慮不只是在桃園，而是整個北北基桃，感覺都在亂點鴛鴦譜，跟地方沒有太大的淵源，也沒有提出城市的願景，就直接在點將，讓所有市民感覺到全部都是政治操作。

凌濤表示，過去和何志偉互動，感覺對方是很平和的人，不過他來景福宮參拜是否就代表參選桃園？他認為還言之過早。

對於民進黨將派誰選桃園市長？國民黨立委牛煦庭說，關鍵還是要提出好的願景跟理想。記者朱冠諭／攝影
對於民進黨將派誰選桃園市長？國民黨立委牛煦庭說，關鍵還是要提出好的願景跟理想。記者朱冠諭／攝影
對於民進黨將派誰選桃園市長？國民黨主席朱立倫今回應，現任市長張善政滿意度越來越高，不會理會民進黨亂點鴛鴦譜的操作。記者朱冠諭／攝影
對於民進黨將派誰選桃園市長？國民黨主席朱立倫今回應，現任市長張善政滿意度越來越高，不會理會民進黨亂點鴛鴦譜的操作。記者朱冠諭／攝影

國民黨 民進黨

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