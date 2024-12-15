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舒緩停車需求 竹市香山運動場地下停車場明對外開放

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市香山綜合運動場地下停車場明天正式對外開放。圖/新竹市府提供
新竹市香山綜合運動場地下停車場明天正式對外開放。圖/新竹市府提供

新竹市香山綜合運動場於1997年12月使用迄今，因建築物老舊及相關體健設施已損壞需汰換及整建，由市府辦理整建修繕中，而地下停車場過去僅供運動場使用，未對外開放，市府屢接獲周邊民眾陳情，希開放公眾停車。市府今說，停車場經環境改善後，將於明天（16日）正式對外開放停車，紓緩當地停車需求。

市府表示，竹市香山工業區發展快速，停車需求增加，為紓緩香山地區停車需求，減少違規及併排，市府傾聽民意，整修香山綜合運動場地下停車空間，開放民眾停車。

代理市長邱臣遠日前到場了解環境，要求交通處及教育處務必優先改善停車照明、確保安全門開啟及逃生動線暢通並更換全新滅火器等，而消防管線油漆、更換窗戶等，在不影響公共安全及停車的情況下，將再持續優化改善。

交通處長表示，市府將香山綜合運動場地下停車場閒置空間活化，投入近200萬元進行停車場整修，包括防水、牆壁油漆、照明設施及更換滅火器等，今已完工驗收，提供汽車位71格，16日起正式開放停車，每小時收費20元，初期採臨時停車收費，後續將視停車使用情形研議開放月租停車。

交通處指出，竹市科技、商業及工業快速發展，吸引大量人才進駐，市區停車空間不足，交通處盤點公有閒置空間、闢建停車場，包括已完成的武陵路橋下、成德一街、民眾活動中心等停車場，而今年預計再增加武昌街停車場、警察宿舍停車場等，紓緩市區停車需求。

停車場 運動

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