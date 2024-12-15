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尚未修復的竹東林場宿舍傾頹殘破 地方盼能盡快整修

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
第1期整修工程於去年完工，在重生的嶄新空間陸續辦理展覽、市集活動及實地導覽，深受好評。記者郭政芬／攝影
第1期整修工程於去年完工，在重生的嶄新空間陸續辦理展覽、市集活動及實地導覽，深受好評。記者郭政芬／攝影

林業保育署竹東宿舍區共有40戶建築物，占地面積約0.7公頃，第1期整修工程去年底完工，辦理多項活動深受好評，然而其他尚未修復的宿舍傾頹殘破，地方盼望能繼續整修。林業署新竹分署回應已提2期整修工程計畫，納入明年度中央總預算，後續依所分配預算來執行。

竹東宿舍群一共40戶，其中有28戶為日式建築、12戶為磚瓦建築，部分仍有人居住，也成了宿舍群最特別的風景。2021年啟動第1期整修工程，已修復完成，然而走入其中，尚未修復的宿舍傾頹殘破，地方盼望能盡快修復。

「竹東林場宿舍是竹東頗具代表性的建築物！」竹東鎮民代表葉日嘉指出，早期竹東三大產業，僅有林業留有建築物，地方盼能保存，目前林業署新竹分署已做研究規畫，朝向修復再利用，如果再配合文化局的文資審議之後，相信未來有機會可修復起來。

文史工作者黎許傳提及竹東林場宿舍的歷史，此區經過幾朝的變更，有日治時期為日本高級職員宿舍，後來則是近光復的現代建築，再來是國民政府接收後，成為高壓統治情報機構的總部等。他說認為，此區擁有不同年代的建築語言，相當豐富，他強力堅持要保留，重新還原過往規模。

然而預算有限，僅能逐年編列預算，這讓黎許傳搖頭說「速度太慢了！」他說，若能比照嘉義市檜意森活村或花蓮光復糖廠，用心保存規畫宿舍群，未來可作為探索竹東林業的起點，進一步帶動竹東和原鄉的觀光旅遊。

林業署新竹分署回應，日前所提出第二期計畫經行政院交國發會審查結果，納入明年中央總預算，後續將依照所分配預算積極執行及辦理。第二期整修工程接續第1期目標方向，以展現林業歷往產業、文化、生活脈絡與記憶，讓社會大眾能親近及更認識竹東林業建築群。另配合與搭接竹東鎮在地景點，活化生活、經濟產業發展各面向。2期整修範圍包含竹東鎮東林路148巷31號、33號及45、47號等日式木造建築。

林業署新竹分署說，第1期整修工程於去年完工，在重生的嶄新空間陸續辦理展覽、市集活動及實地導覽，深受好評。未來倘竹東宿舍區登錄為聚落建築群後，將接續辦理聚落建築群保存及再發展計畫，並串接第1期已整修完成的建築空間，邀請民眾走入，展現竹東林業歷史及與在地生活互動的在地記憶。

然而走入其中，尚未修復的宿舍傾頹殘破，地方盼望能盡快修復。記者郭政芬／攝影
然而走入其中，尚未修復的宿舍傾頹殘破，地方盼望能盡快修復。記者郭政芬／攝影
林業署新竹分署回應，日前所提出第二期計畫經行政院交國發會審查結果，納入明年中央總預算，後續將依照所分配預算積極執行及辦理。記者郭政芬／攝影
林業署新竹分署回應，日前所提出第二期計畫經行政院交國發會審查結果，納入明年中央總預算，後續將依照所分配預算積極執行及辦理。記者郭政芬／攝影

宿舍 日式建築

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