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收運垃圾要戴工作帽不然重罰9萬 苗栗市公所要清潔隊員遵行

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市公所清潔隊員收運垃圾最近都戴上工作帽，獲得許多市民肯定安全又有專業感。圖／苗栗市公所提供
苗栗市公所清潔隊員收運垃圾最近都戴上工作帽，獲得許多市民肯定安全又有專業感。圖／苗栗市公所提供

苗栗市公所清潔隊員收運垃圾最近都戴上工作帽，獲得許多市民肯定安全又有專業感，公所指出被勞動檢查點名明年將重點稽查，累犯查獲9萬元罰鍰起跳，因此落實要求配戴工作帽。

部分市民眼尖發現收運垃圾清潔隊員不一樣，都戴上工作帽，覺得不僅安全，且顯得有精神又專業，市公所清潔隊證實是特別要求，因應勞動部職業安全衛生署點名，如果清潔隊員遭檢舉工作時沒有配戴工作帽，將扣除清潔獎金500元。

清潔隊指出，清潔隊員收運垃圾本來具有安全潛在風險，配戴安全帽，穿反光背心，或是在制服縫製反光條，垃圾車設置防墜欄等，都多一層防護，但部分隊員便宜行事，扣清潔獎金事少，安全事情大，新購一批工作帽，75名外勤清潔隊員工作時一律配戴。

市公所清潔隊前年在西山垃圾掩埋場，遭稽查發現清潔隊員未戴工作帽隨車，去年北苗市場定點收集垃圾車，因車子故障，備用車沒有設置防墜欄，兩度被依職業安全衛生法規定，分別裁罰3萬元、6萬元。

職安法規定，防止機器、設備或器具等引起之危害，工作現場沒有必要的安全衛生設備，公所屬於甲類雇主，違反第一次可以罰3至6萬元，第二次6至9萬元，第三次9至30萬元。

清潔隊說，清潔隊員工作辛苦，安全問題也受到重視，職安署中區職業安全衛生中心釋出明年將會是檢查的重點，而苗栗市是累犯，更會是重中之重，因此特別要求隊員配合，也請市民肯定支持。

職業安全

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