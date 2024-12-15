竹縣盤點出這13處肇事路口 爭取2600萬改善完成

新竹縣盤點出13處肇事路口分別位在竹北、湖口、關西、竹東及新埔等5鄉鎮市，向中央爭取「永續提升人行安全計畫」核定補助總經費2600萬元，已於今年8月底工程發包，執行過程積極與商家及居民協調溝通，克服難題，13處易肇事路口順利於11月29日全數完工。

交通部盤點全國共799處各地方優先亟需改善路口，新竹縣共13處，新竹縣政府交通旅遊處積極爭取改善，112年底獲內政部國土署核定補助。

新竹縣府交旅處長陳盈州表示，希望讓大家了解行穿線退縮畫設人行道，能讓學生平安行走上下學、維護行人安全，同仁細心協調溝通並調整，也開辦說明會讓民眾理解，工程才得以順利提前完成。

本次盤點出的13處易肇事路口分別位在竹北、湖口、關西、竹東及新埔等5鄉鎮市，包含：竹北市中正東路與三民路、中正西路與華興街、光明六路東二段與嘉興路、嘉豐十一路一段與復興三路二段、中正東路與仁德街、竹東鎮中興路三段與學府路、中興路三段與中央路、大同路與信義路、關西鎮中山路與正義路、正義路與大同路、新埔鎮中正路與和平街、中正路與廣和路、湖口鄉三民南路與榮光路。