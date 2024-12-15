冷氣團來襲 竹市府啟動低溫關懷加強照顧街友與獨居者

因應冷氣團來襲，新竹市政府啟動低溫關懷機制，市府說，由社工發送圍巾、外套、手套暖暖包溫暖街友，並與相關單位合作於轉運站地下道、東門城與護城河等街友聚集地點進行聯合巡訪，並評估街友需求，提供民生物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等多樣資源。

社會處表示，因應氣溫逐漸下降，市府結合公私團體力量，啟動街友低溫關懷措施，於轉運站地下道、東門城及護城河等街友聚集處加強關懷訪視，發放熱飲及保暖用品（禦寒外衣物及暖暖包等），以免街友受寒，自11月26日起已服務共338人次，另白天亦開放街友避寒空間（武昌街42號）、放寬臨時性夜間住宿（武昌街29號），提供庇護安置等服務。

社會處指出，為確保竹市列冊355位獨居長者安全，市府結合11個志工團體加強關懷訪視及電話問安，依長者需要提供必要的保暖物品（暖暖包）或熱水壺等，並提醒長輩勿長時間逗留戶外，同時協助長者檢視居家用電安全及熱水器正確使用方法，讓獨居長者安心度過寒冬。