竹市南寮服務中心僅是親子公園？ 市府：擬提供深入導覽

新竹市南寮漁港是市府發展城市觀光重點區域，一旁的國際風箏賽場每年都會舉辦風箏節，搭配周遭的波光市集，常會吸引許多外縣市遊客前來，不過，新竹市議員林彥甫指出，南寮旅遊服務中心竟無針對遊客提供服務，該處不應只是親子公園，建議市府設置南寮文史常態展與導覽；市府說，目前正洽談主題展覽等，未來擬提供更深入的遊覽體驗。

市府產發處表示，市府於南寮旅客服務中心固定派駐人員提供諮詢、清潔及遊客服務，並備有廁所、桌椅、飲水機、哺集乳室、置物櫃、充電座等服務設施，室內大型溜滑梯及戶外戲水、戲沙池更深受親子客群喜愛。目前已向相關團體洽談試辦主題性展覽及教育活動，未來亦會考量以常設展覽形式提供更深入的遊覽體驗。

南寮旅服中心興建於2006年，每年服務成千上萬名遊客，市府2019年投入3050萬元改造，最大亮點是遊客中心內一座室內13.5公尺長、2層樓高的大型溜滑梯，另外頂樓還有觀景平台，也設有親子沙灘，更衣室與親子廁所等空間也也進行優化，於2020年11月重新開幕。

當時，室內大型溜滑梯吸引不少家長帶著小朋友前來遊玩，不過，隨著新冠肺炎因疫情爆發，包括南寮旅服中心等多處景點設施皆暫停開放，2021年市府也在旅服中心設置疫苗施打站。

林彥甫說，日前他和家人參加南寮走讀活動時，再次來到旅遊服務中心逛逛，目前以親子遊樂設施為主，有沙坑、戲水池和溜滑梯，小孩們玩得很開心，府也委外環保工程公司進行設施維護，但室內卻空盪盪，總覺得缺少些什麼？

林彥甫表示，該處名為旅遊服務中心，卻完全沒有針對遊客提供的服務，南寮有多元的漁業、造船業、製冰業，也有豐富的歷史脈絡與文化發展，尤其像十七公里海岸線等，屬長年以來變遷、變化與形成，都值得布設一個常態展讓市民與遊客欣賞、親近。