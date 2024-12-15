快訊

Steam打擊無良廠商！推出遊戲不能亂畫大餅 季票DLC延期就退費

地牛翻身！花蓮7時56分規模3.3地震 最大震度2級

想你熊聯名手機殼3款開箱！凸邊角減震 行動電源輕鬆看電量、耳機殼能無線充電

都市計畫容積移轉折繳代金至少5成 苗栗縣明年上路

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣都市計畫容積移轉新制明年上路，規定折繳代金至少5成。本報資料照片
苗栗縣都市計畫容積移轉新制明年上路，規定折繳代金至少5成。本報資料照片

苗栗縣都市計畫容積移轉新制將於明年上路，參酌外縣市標準，調降2成而以接受基地容移市場價值50%折繳代金，縣府強調收取的代金專款專用，更具公益性興闢急迫、重要性公共設施保留用地。

苗栗縣都市計畫容積移轉許可審查標準原規定，接受基地得以折繳代金方式移入容積，沒有強制性比例，以致歷年來全縣僅有一案在竹南頭份聯合都市計畫，折繳代金750萬元，縣府修正預計明年1月公告上路的新制，規定折繳代金至少50%。

縣府工商發展處指出，縣內容移絕大多數以相對低價人行步道、道路用地為送出基地，住宅區、商業區為接受基地「買低賣高」，因此縣府今年6月研議草案折繳代金70%以上，但部分建商陳情建議，縣府參酌外縣市版本，折衷採50%版本。

容移折繳代金的新制，並規定接受基地市場價值，由縣府委託3家不動產估價者查估，增加不動產估價師公會協審程序，並以平均數計算，更具公平、合理及公信力，如果100%折繳代金建案，免檢具送出基地相關資料，逕予核發容積移轉許可函。

工商發展處指出，折繳代金專款專用，只能用在接受基地所在的都市計畫區內的公設保留地徵收使用，縣府化被動為主動，更具公益性考量，評估急迫性、重要性等因素，加速興闢公設保留地，提升服務水準，並定時公布款項利用情形。

部分建商認為容移代金勢必增加成本，縣府原研議草案70%過高，建商不可能完全吸收，轉嫁到購屋者，等於抬高房價，但已是趨勢，多數縣市也是50%，只能勉為接受。

公益 苗栗縣 都市計畫

延伸閱讀

竹苗地區低溫 民眾排隊買熱食暖身

不到5小時！台3線獅潭路段一日2起死亡車禍 轎車自撞電桿1女送醫不治

跑1公里就捐10元 苗栗縣跑酷越野障礙賽人數創新高

影／苗栗女載2姪兒疑闖紅燈撞上聯結車 釀2死1傷悲劇

相關新聞

影響鄰宅日照 新竹雙塔高度腰斬

宏匯集團取得高鐵新竹站前特定區開發案，原訂興建地標雙塔大樓「新竹未來之心Gateway Plaza」，南塔高度204公尺...

都市計畫容積移轉折繳代金至少5成 苗栗縣明年上路

苗栗縣都市計畫容積移轉新制將於明年上路，參酌外縣市標準，調降2成而以接受基地容移市場價值50%折繳代金，縣府強調收取的代...

機車停不進待轉區 衍生闖紅燈爭議

新竹市東區公道五路二段上班車流量大，部分路口兩段式機車待轉區空間不足，排隊待轉車輛綿延到主幹道，衍生闖紅燈違規爭議，有人...

校外道路有安全隱憂 桃允改善

桃園市青園國小新校舍去年9月啟用，隨二期工程完工，未來有望容納近2千人成為大校，但家長近日發現孩子通學道路設計不良，有安...

桃園羅浮里長因病過世今補選 上次104票飲恨的廖國達當選

桃園市復興區羅浮里73歲里長王國治今年中因病過世，今舉行第3屆里長缺額補選，由2022年公職人員選舉中，以104票之差落...

融合各族群辦沉浸式互動式辦桌吃特色美食 了解龍岡故事

「衷真家宴：中壢互動戲劇辦桌」昨起至明天於桃園市忠貞新村文化園區熱鬧登場，透過1對於忠貞市場旁生活夫妻兒子買新房入厝邀請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。