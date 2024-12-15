校外道路有安全隱憂 桃允改善

桃園市青園國小新校舍去年9月啟用，隨二期工程完工，未來有望容納近2千人成為大校，但家長近日發現孩子通學道路設計不良，有安全隱憂；民代接獲陳情，邀市府會勘改善，交通局也允諾增設標線標誌，預計明年3月陸續完成。

青園國小家長會長林珏安表示，學校周邊道路多是8米寬道路，由於無交通號誌管制，往來車速快，有些甚至忽視導護志工攔停，強行通過，對學生安全構成嚴重威脅。

林珏安也說，除了車不讓人，學校周邊單向通行的大華一街也常有汽機車逆向，大華二街與大仁路口的行人穿越線有變電箱擋住形成視線死角，這些路段目前上下學都有150多名學生經過，未來二期校舍完工，人數變多，問題愈發嚴重，應趁早解決。

桃園市議員黃崇真接獲民眾陳情，日前安排市府相關局處會勘，三方針對改善方向已有初步共識，但行穿線位置調整一事，有待本周進一步會勘決定。

交通局回應，目前擬於青昇路、大華一街增加2組指向線與限速30公里標誌，彎道處也會增加減速標線，而大華一街與大華二街口則會增設行穿線型減速標線與反射鏡，確保行車與行人安全。整體經費約莫需要90萬元，但今年預算已經用罄，將列明年工程採購案，預計於明年3月陸續完成。