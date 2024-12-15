聽新聞
0:00 / 0:00

機車停不進待轉區 衍生闖紅燈爭議

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導
新竹市東區公道五路二段上班車流量大，部分路段機車待轉區常因車多不夠用，溢流到主幹道上排隊待轉，衍生違規爭議。記者黃羿馨／攝影
新竹市東區公道五路二段上班車流量大，部分路段機車待轉區常因車多不夠用，溢流到主幹道上排隊待轉，衍生違規爭議。記者黃羿馨／攝影

新竹市東區公道五路二段上班車流量大，部分路口兩段式機車待轉區空間不足，排隊待轉車輛綿延到主幹道，衍生闖紅燈違規爭議，有人因為受罰憤恨不平，民代則促改善；新竹市政府表示，將擴大待轉區，年底前會完工。

記者觀察，此處機車待轉區可容納5輛機車，但尖峰時段路口有10至20輛機車待轉，不少騎士排隊在路口停止線後，結果遭檢舉「闖紅燈」。

新竹市議員劉彥伶指出，公道五路二段因為路幅寬，許多路口都實施二段式左轉，上班時段車流量大，待轉車輛也不少，其中101號前待轉區空間不夠用，待轉機車常回堵到主幹道。

議員表示，主幹道的待轉車輛隨待轉區內車輛一起左轉時，常因號誌問題被檢舉闖紅燈，上周就有2名騎士在該路段101號待轉往130巷方向續行時被檢舉，根據警察局資料，該路口今年1月迄今已有145件機車闖紅燈舉發案件。

被檢舉人表示，公道五路二段附近商辦大樓多，上班族多騎機車代步，許多同事都吃過虧，顯見待轉區設計已不符需求，應重新規畫。

新竹市交通處表示，公道五路二段雙號側工業區廠房日益增加，車流待轉需求增加，導致待轉區空間不足情形，已派工重新畫設公道五路二段101號前待轉區，空間將從原本5公尺擴大至15公尺，預計年底完成。

新竹市警察局第二分局則說，公道五路二段車流量大，行人也多，待轉空間改善措施前，民眾應依號誌停等，若主要方向已是紅燈，應等下一次綠燈在通行待轉，勿強行通過，避免受罰。

新竹 紅燈

延伸閱讀

新竹巿機車待轉區太小滿出來！停止線後排隊...竟遭檢舉闖紅燈

影／苗栗女載2姪兒疑闖紅燈撞上聯結車 釀2死1傷悲劇

台中惡煞撞人二度輾壓肇逃 騎士脊椎重傷、女乘客拋飛骨盆碎裂

影／台中22歲惡劣男肇逃被逮！闖紅燈撞機車 二度輾壓釀2人重傷

相關新聞

影響鄰宅日照 新竹雙塔高度腰斬

宏匯集團取得高鐵新竹站前特定區開發案，原訂興建地標雙塔大樓「新竹未來之心Gateway Plaza」，南塔高度204公尺...

機車停不進待轉區 衍生闖紅燈爭議

新竹市東區公道五路二段上班車流量大，部分路口兩段式機車待轉區空間不足，排隊待轉車輛綿延到主幹道，衍生闖紅燈違規爭議，有人...

校外道路有安全隱憂 桃允改善

桃園市青園國小新校舍去年9月啟用，隨二期工程完工，未來有望容納近2千人成為大校，但家長近日發現孩子通學道路設計不良，有安...

桃園羅浮里長因病過世今補選 上次104票飲恨的廖國達當選

桃園市復興區羅浮里73歲里長王國治今年中因病過世，今舉行第3屆里長缺額補選，由2022年公職人員選舉中，以104票之差落...

融合各族群辦沉浸式互動式辦桌吃特色美食 了解龍岡故事

「衷真家宴：中壢互動戲劇辦桌」昨起至明天於桃園市忠貞新村文化園區熱鬧登場，透過1對於忠貞市場旁生活夫妻兒子買新房入厝邀請...

桃園南昌動保園區啟用 張善政：對毛小孩更有愛的城市

桃園市長張善政今天下午參加南昌動物保護教育園區揭牌，並期許桃園成為更動保，對毛小孩更有愛的城市。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。