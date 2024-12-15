機車停不進待轉區 衍生闖紅燈爭議

新竹市東區公道五路二段上班車流量大，部分路口兩段式機車待轉區空間不足，排隊待轉車輛綿延到主幹道，衍生闖紅燈違規爭議，有人因為受罰憤恨不平，民代則促改善；新竹市政府表示，將擴大待轉區，年底前會完工。

記者觀察，此處機車待轉區可容納5輛機車，但尖峰時段路口有10至20輛機車待轉，不少騎士排隊在路口停止線後，結果遭檢舉「闖紅燈」。

新竹市議員劉彥伶指出，公道五路二段因為路幅寬，許多路口都實施二段式左轉，上班時段車流量大，待轉車輛也不少，其中101號前待轉區空間不夠用，待轉機車常回堵到主幹道。

議員表示，主幹道的待轉車輛隨待轉區內車輛一起左轉時，常因號誌問題被檢舉闖紅燈，上周就有2名騎士在該路段101號待轉往130巷方向續行時被檢舉，根據警察局資料，該路口今年1月迄今已有145件機車闖紅燈舉發案件。

被檢舉人表示，公道五路二段附近商辦大樓多，上班族多騎機車代步，許多同事都吃過虧，顯見待轉區設計已不符需求，應重新規畫。

新竹市交通處表示，公道五路二段雙號側工業區廠房日益增加，車流待轉需求增加，導致待轉區空間不足情形，已派工重新畫設公道五路二段101號前待轉區，空間將從原本5公尺擴大至15公尺，預計年底完成。

新竹市警察局第二分局則說，公道五路二段車流量大，行人也多，待轉空間改善措施前，民眾應依號誌停等，若主要方向已是紅燈，應等下一次綠燈在通行待轉，勿強行通過，避免受罰。