影響鄰宅日照 新竹雙塔高度腰斬

宏匯集團取得高鐵新竹站前特定區開發案，原訂興建地標雙塔大樓「新竹未來之心Gateway Plaza」，南塔高度204公尺、北塔134公尺，因影響周邊住宅日照，交通部鐵道局審查時，將高度腰斬為119.4公尺，無法成為新竹第一高樓。

交通部鐵道局表示，「新竹未來之心」分2期開發，1期已審議通過，高度調整因涉及環評，降低後不須進入二階環評作業，2期就看後續審議狀況。

宏匯集團表示，將盡快通過審議、取得建照，北塔將先動工，最晚將於2028年完工，並取得使用執照。目前新竹縣市最高樓為「豐邑雲智匯」，位於新竹市東區，高度136.7公尺。

宏匯集團去年與鐵道局簽約，取得高鐵新竹站前特定區開發經營權70年，預計投入155億元興建辦公大樓與商場，設計出南北雙塔建築，南塔原設計204公尺、北塔134公尺；董事長許崑泰表示，3年內要把北塔完工，甚至傳出南塔要蓋成50層樓超高大樓。

據了解，鐵道局都市設計審議時，認為南北雙塔高度與建築量體，冬至時會遮擋陽光，造成基地北側住宅區日照時間不足，南北雙塔高度都砍成119.4公尺，原本南塔為40層樓、北塔26層樓，也都縮減為26層樓，避免影響北側大樓的日照權。

竹北地區高樓林立，高鐵站前雙塔建築高度縮減後，將無法挑戰新竹第一高大樓，難以成為新竹地標，消息傳出後，周邊居民不滿，認為會影響周邊房價，降低招商吸引力。

新竹縣府表示，全案仍在鐵道局，尚未送進縣府審查，尊重鐵道局專家審議，依宏匯得標的1.5萬坪土地，考量建蔽率、容積率後，原可興建60至70層樓以上建築。

這棟雙塔建築由美國建築設計GP團隊、美國景觀設計SWA團隊、台灣三門聯合建築師事務所共同設計，原訂南北雙塔將分別於2027年及2029年完工，同時基地內保留大片綠地，以空橋串連竹北水圳公園、高鐵站、聯發科及竹科生醫園區。