竹苗地區低溫 民眾排隊買熱食暖身

竹苗地區今天晚間低溫，不少民眾選擇購買熱食暖身，有羊肉爐業者表示，今晚業績較平常多3至4成，另有購買燒仙草的顧客說，需排隊超過20分鐘才能順利取餐。

中央氣象署下午更新發布最新低溫特報燈號，低溫區域擴大，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣等4縣市低溫下探攝氏10度左右。

苗栗縣竹南鎮1家羊肉爐業者接受中央社記者訪問表示，近2天氣溫變冷，加上又是週末假期，許多民眾攜家帶眷到店用餐，外帶的顧客也不少，業績較平日多了3、4成。

新竹市1間燒仙草業者向中央社記者表示，昨天氣溫就已轉涼，來客數增多，今天比昨天冷，來客數較前幾天約增加2成。

1名顧客表示，今天體感溫度明顯變低，吃完晚餐想買碗加薑汁的熱豆花暖身，現場大排長龍，20分鐘仍未順利取餐。