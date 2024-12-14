融合各族群辦沉浸式互動式辦桌吃特色美食 了解龍岡故事
「衷真家宴：中壢互動戲劇辦桌」昨起至明天於桃園市忠貞新村文化園區熱鬧登場，透過1對於忠貞市場旁生活夫妻兒子買新房入厝邀請大家吃辦桌方式，讓每位前往用餐民眾除了品嘗美食，也共同出演，了解龍岡地區故事。
桃園市文化局說，本次共約300人參與，周邊10里居民僅需付200元就可以品嘗佳餚。桃園市副市長王明鉅表示，邊看邊吃是特殊體驗，相信大家可以滿載而歸。
本次與桃園市傑出演藝團隊何日君再來劇團合作，將過往累積的文史調查成果，故事講述從滇緬來台的媽媽與在地眷村後代的爸爸，他們的兒子與外地移居到桃園結婚的妻子，一同買新房辦理入厝趴，所有參與的民眾都是被邀來參加入入厝的朋友，透過沉浸式互動劇場體驗，讓大家了解龍岡的故事，首次創作出屬於龍岡地區的「衷真家宴」。
王明鉅表示，本次活動是文化部社區營造補助計畫，文化局以沉浸式劇場融入在地多元文化及飲食的方式辦理，讓在地居民及外地遊客了解忠貞市場周圍的多元特色。
文化局說，周邊10里的居民可以只要支付200元就可以參與，其餘地區民眾則是支付450元，透過劇情轉折，送上不同族群的特色菜色，本次共舉辦5場辦桌活動，共有約300人參與。
這場活動不僅是一場文化饗宴，也是一個促進社會融合的良機。隨著桃園市日益多元的發展，希望透過這類創新的活動，讓不同族群、不同背景的市民能夠在共同參與的過程中建立更多連結與共識，並一同見證這座城市多元文化的美麗交織。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言