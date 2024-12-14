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桃園羅浮里長因病過世今補選 上次104票飲恨的廖國達當選

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園市復興區羅浮里73歲里長王國治今年中因病過世，今舉行第3屆里長缺額補選，由2022年公職人員選舉中，以104票之差落選的58歲廖國勝，於本次擊敗其餘3位對手，順利當選。

王國治今年中過世，桃園市選委會上個月公告「桃園市復興區羅浮里第3屆里長缺額補選」訊息，共有4人登記參選，分別為1號廖國達、2號李進福、3號陳智遠及4號柳自鴻登記參選。

今舉行投票，投票時間自上午8時起至下午4時止，投票時間截止後，投票所隨即開票，並於下午4時41分順利完成計票作業。

羅浮里現有人口1417人，其中具投票資格者為1114人，本次缺額補選投票人數為469人，投票率為42.10%。經開票統計結果，候選人得票數為1號廖國達199票、2號李進福119票、3號陳智遠70票、4號柳自鴻78票，由1號廖國達當選。

廖國達過去擔任過復興區農會、桃園市農會代表，也當過村長，2022年選舉時，以104票之差輸給王國治，這次補選提出要爭取要替居民社福補助、維護自來水管線、電訊網路暢通、路平、推動小農市集及爭取羅浮旅遊中心、客運轉運站等政見，獲選民青睞當選。

桃園市選舉委員會表示，當選人名單將提報該會委員會議審議通過後，依法於12月20日前公告。

桃園市復興區羅浮里73歲里長王國治今年中因病過世，今舉行第3屆里長缺額補選，由2022年公職人員選舉中，以104票之差落選的58歲廖國勝，於本次擊敗其餘3位對手，順利當選。圖／翻攝自桃園市選委會網站
桃園市復興區羅浮里73歲里長王國治今年中因病過世，今舉行第3屆里長缺額補選，由2022年公職人員選舉中，以104票之差落選的58歲廖國勝，於本次擊敗其餘3位對手，順利當選。圖／翻攝自桃園市選委會網站

投票率 桃園市選舉 補選

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