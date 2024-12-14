桃園南昌動保園區啟用 張善政：對毛小孩更有愛的城市
桃園市長張善政今天下午參加南昌動物保護教育園區揭牌，並期許桃園成為更動保，對毛小孩更有愛的城市。
新的動保教育園區位在桃園區南昌公園北側，張善政說明，市府原本在新屋區就設有動保園區，有民眾反映位置偏遠，要領養毛小孩和參觀很不方便，農業局、動保處於規畫南昌園區，這裡鄰近桃林鐵路綠帶廊道，屬於市區交通便利。
區內包含犬貓市區認領養中心，同時還有動物醫療中心，市政府經過評選，委由亞洲大學獸醫學系承接運營管理，讓專業的團隊協助桃園市提升公立動物收容所管理、認養犬貓及醫療品質。
農業局表示，南昌動物保護教育園區有第一個市立寵物診療中心，初期限服務領養動保園區的貓狗毛小孩。園區除了有動物醫療中心，還規畫寵物友善專區，還有動保處的業務課包括動物保護課、動物管制課及寵物及產業管理課，也是提供市民各項寵物相關服務的行政園地。
認領養中心及動物醫療中心委由亞洲大學獸醫學系運營管理，待認養的犬貓除了經過健康篩檢，還有專業的老師提供事先行為的訓練及把關，犬貓認養後動物醫療中心可提供後續醫療及飼養行為問題諮詢，打造全國公立動物收容所推動犬貓認養流程的標竿。
動保處處長王得吉說，市府致力於打造動物友善城市，南昌動物保護教育園區啟用是重要里程碑，以後各項寵物相關的業務，都移至南昌園區辦理，認領養中心提供民眾近距離與毛孩接觸的機會，歡迎民眾踴躍參觀，動物保護處也會在園區提供更優質的服務。
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