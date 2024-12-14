獨／全體公務員驚收霸凌爆料信 竹縣府急回：內容不屬實

公部門霸凌事件遍地開花，新竹縣政府各局處公務員近來收到一封彭姓約聘僱人員具名爆料遭職場霸凌的信件，內容自訴因遭到長官針對，考績竟被打「丙」報復，更自比經歷與勞動部霸凌案如出一轍。縣府強調絕無霸凌，考績評比都有標準。

彭男於「退休感言」信件中指出，自己在新竹縣政府某局處工作35年，從未遭記過等嚴厲懲處，一路來奉公守法、認真努力工作，考績也從未列為丙等。但去年考績卻被打丙，詢問某長官竟說他「配合度不好、系統業務上溝通不良」。

彭男不服，認為自己經手的業務系統皆運作良好，從未遭上級和相關單位列缺失，甚至還得到上級機關敘獎，依客觀事實，不應將他考績打丙。他也認為自己考績被打丙是某長官「恣意判斷」。

彭男更自比經歷與「勞動部霸凌致下屬輕生之案件如出一轍」，在心灰意冷下決定提早一年退休，因此寫下此信奉勸後輩們，遇到職場霸凌案應蒐證舉報，並請求相關業管單位協助，「現今社會資訊媒體已發達完備，任何職場霸凌皆不被容許」。

該局處也則強調「絕無霸凌」，考績評比都有一定規範，均依「聘僱人員考核要點」由下而上來評比。彭男考績先由他的科室主管，針對他平時工作狀況評比，原本送出時，彭男考績是乙，但人事室要求依照考核要點規定，考績丙者最低不得少於2%，因此必須從乙等中，再依優劣順序評選出丙等。

該局處說明，為了公平起見，由副局處長擔任召集人，要求各科室以上主管不記名投票，當時有8人考績為乙，包括彭男，最後經所有科室主管一致考評成績最差者列為丙等，最後因彭男成績最差，才被打丙。

至於彭男控訴自己遭霸凌，工作認真還曾被上級機關敘獎。該局處也表示「內容不屬實」，2019年、2020年彭男考績都是乙等，但依規定約聘人員考績連3年乙等就必須解聘，為此在2021年，特別將彭男考績打甲讓他保住工作，但2022年彭男考績又拿乙等，甚至在2023年拿丙等，都很客觀可見他的工作表現。