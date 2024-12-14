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跑1公里就捐10元 苗栗縣跑酷越野障礙賽人數創新高

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣跑酷越野障礙賽今天在通霄鎮飛牛牧場鳴笛開跑，參賽選手超過1600人，創歷年新高紀錄。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣跑酷越野障礙賽今天在通霄鎮飛牛牧場鳴笛開跑，參賽選手超過1600人，創歷年新高紀錄。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣跑酷越野障礙賽今天在通霄鎮飛牛牧場鳴笛開跑，參賽選手超過1600人，創歷年新高紀錄，今年除延續深獲好評的攀岩、趣味氣墊等關卡，關卡數量也增至12座，提高挑戰樂趣，讓大家跑得更盡興，同時也「為eye而跑」。

縣府勞青處指出，縣府從2021年起與台電通霄發電廠合作，已連續4年在飛牛牧場辦跑酷越野障礙賽，今年賽程分為12公里的菁英挑戰組、3公里公益體驗組，其中公益組多達1400人。

今年首次攜手苗栗縣視覺障礙者福利協進會共同為愛（eye）而跑，凡是參加3公里公益組的選手，每跑1公里就由活動經費中提撥10元，捐贈給苗栗縣視障者福利協進會，最終累積公益捐贈約4萬2000 元，透過這次合作讓運動與公益結合，每一步都充滿愛與希望，縣府鼓勵未來有更多家庭參與，一起為社會奉獻力量和愛心。　

今年還特別增設「苗栗在地菁英獎」及「長青跑者獎」，鼓勵在地菁英與長青跑者踴躍參與，帶動全民運動風氣，同時依園縣市高峰會決議，邀新竹縣市青年諮詢委員組隊參加，促進區域青年之間的交流情誼。

跑酷越野障礙賽上午在鳳凰競技啦啦隊的表演中揭開序幕，做完暖身操後，由副縣長邱俐俐、縣議員陳品安、徐永煌、苑裡鎮代會主席洪晃琦、縣府勞青處長王浩中等人鳴笛開跑。

菁英挑戰組12公里路線，從飛牛牧場第2停車場經牧場售票亭、聯外道路右轉121線南和路2段，再右轉苗38線道路、南和里自行車道再回到飛牛牧場售票亭、牧場內道路、第2停車場。

公益體驗組3公里路線從飛牛牧場第2停車場出發經牧場售票亭、牧場園區道路再回到第2停車場。

跑酷越野障礙賽上午在鳳凰競技啦啦隊的表演中揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供
跑酷越野障礙賽上午在鳳凰競技啦啦隊的表演中揭開序幕。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣跑酷越野障礙賽今天在通霄鎮飛牛牧場鳴笛開跑，參賽選手超過1600人，創歷年新高紀錄。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣跑酷越野障礙賽今天在通霄鎮飛牛牧場鳴笛開跑，參賽選手超過1600人，創歷年新高紀錄。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣跑酷越野障礙賽今天在通霄鎮飛牛牧場鳴笛開跑，參賽選手超過1600人，創歷年新高紀錄，出發前大家先做暖身操。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣跑酷越野障礙賽今天在通霄鎮飛牛牧場鳴笛開跑，參賽選手超過1600人，創歷年新高紀錄，出發前大家先做暖身操。圖／苗栗縣政府提供

公益 牧場 菁英

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