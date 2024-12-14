酸菜、福菜、梅干菜其實是一家人 公館福菜嘉年華開場

苗栗縣公館鄉農會客家福菜嘉年華今天在苗栗特色館登場，安排歌舞表演及市集、揉芥菜跟擠福菜DIY，還可動手紮稈、堆稈棚，回味傳統農事技藝；嘉年華活動明天還有一天活動，縣府歡迎各地遊客來體驗客庄獨特的生活和農村文化。

縣府指出，公館是福菜的故鄉，每年9月、10月農友都會種植芥菜，利用傳統的醃漬技術製成酸菜、福菜、梅乾菜，迎接「收冬」時節的到來，這個時節空氣中都會飄散著福菜的香氣。

公館鄉農會12月14、15日在特色館辦客家福菜嘉年華，今年公館福菜節以「新食福菜 大發福財」為主題，副縣長邱俐俐、公館鄉長何在鑫、鄉代會主席趙興邦、公館鄉農會理事長林乾銘、常務監事江建溪、總幹事古雪雲等人共同為福菜節揭幕。

會場設置芥菜加工「三部曲」展示區，讓遊客可在現場親自體驗從芥菜到酸菜、福菜、梅干菜的過程。芥菜加鹽製成酸菜，經東北季風與日曬的自然加工，就轉變為風味獨特的福菜，隨日曬時間延長，直到完全乾燥，福菜便成了梅干菜，都是公館風土醞釀出來的好滋味。

農會家政班在會場大展身手，兩天活動期間在不同時段販售不同的客家銅板美食，有紫米飯糰、酸菜白肉肚片湯、酸菜蛋糕、酸菜菜包、梅干扣肉、酸菜福氣包、梅干糯米飯、福菜貢丸湯、梅干滷肉飯、福菜粽、梅干粽、梅干御飯糰。

特色館內的公館產業故事館除了呈現完整的福菜產業脈絡，還新增在地的稻米產業文化，可讓大家更深入了解公館鄉的傳統農業故事，農會還在特色館後方安排一小塊稻田，讓遊客體驗秋收後，農家早期紮稈和堆稈棚，回味傳統農事技藝。