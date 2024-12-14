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桃園青園國小周邊道路車速快 家長盼加裝提醒告示

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市中壢區青園國小周邊的大華一街與大華二街口，因車輛逆行與車速過快，導致家長擔心學生上下學有安全疑慮，希望相關單位改善。圖／市議員黃崇真提供
桃園市中壢區青園國小周邊的大華一街與大華二街口，因車輛逆行與車速過快，導致家長擔心學生上下學有安全疑慮，希望相關單位改善。圖／市議員黃崇真提供

桃園中壢區青園國小周邊的大華一街與大華二街口，因車輛逆行與車速過快，導致家長擔心學生上下學有安全疑慮，加上大華二街與大仁路口電變箱遮擋視線，希望相關單位改善。桃園市交通局回應，增加2組指向線及限速30標字以警示車輛勿逆行，並討論能否調整人行道位置。

青園國小為因應中壢青埔地區移入人口多，要滿足學生讀書需求，運用桃園市農業局公家樹集中地興建，工程分2期施作共17億2166萬元，目前1期校舍完工，共有逾400位學生就讀。

不過市議員黃崇真接獲家長反映，學校旁的大華一街與大華二街口常有車輛逆行，且車速相當快，家長憂心學生穿越行穿線時，車輛減速不及，會發生交通事故。

青園國小家長會長林珏安表示，校園周邊道路大約都8公尺寬，並未設置交通號誌，但觀察到行經車速過快，且導護志工也反映，很多車子未依指引停等，看沒學生，就會直接通過相當危險。

林珏安說，大華二街與大仁路口與一般人身高差不多的，電變箱在行穿線前，導致行人要走出來時，駕駛常被擋住視線，因此希望可以調整行穿線位置在變電箱前，讓駕駛能注意。

交通局回應，考量大華一街行車速度過快，擬於近青昇路側大華一街增加2組指向線及限速30標字，並於前方彎道處增加雙側型減速標線。另於大華一街及大華二街口增設一組行穿線型減速標線及反射鏡，增設各項減速設施以提供用路人更安全的行車環境。

交通局說，整體改善經費約90萬元，考量今年預算已用罄，已重新發包明年工程採購，預計於明年3月底前陸續完成相關改善；至於行穿線移動部分，黃崇真說，將於下周與養工處會勘討論。

中壢 桃園 限速

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