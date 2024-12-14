竹北第一高樓計畫腰斬 宏匯新竹未來之心高度遭砍近百公尺

宏匯集團去年與交通部鐵道局簽約高鐵新竹站前特定區開發經營權，計畫興建樓高超過200公尺的新竹第一高樓「新竹未來之心Gateway Plaza」引發各界期待，宏匯更放話要爭取蓋更高成為雙子星地標，未料最新審議結果，大樓高度遭砍到僅剩119.4公尺，無緣問鼎新竹第一高樓頭銜。

新竹縣政府證實，交通部鐵道局都市設計審議認為宏匯集團所興建的大樓高度，可能會對於大樓北側的居民日照權造成影響，因此原訂南北雙塔分別樓高204公尺及134公尺，高度都被調整，其中南塔縮水近百公尺，僅剩119.4公尺，北塔同樣調降高度為119.4公尺。

新竹縣府表示，原本南塔設計高度為地上40層、地下4層，將因高度降低，而僅餘地上26層樓、地下4層，而北塔雖高度降低但樓層數不變，一樣維持地上26層、地下4層規畫，預計12月25日將召開宏匯新竹未來之心建築工程地下室開挖方式專案審查會議。

宏匯新竹未來之心去年由宏匯集團宣布時，預計投入155億元蓋智慧辦公大樓及車站型智慧商場，宏匯集團董事長許崑泰放話3年內就會把第一期完工「希望盡快讓新竹地標落成」，集團更考慮將大樓高度再往上調整，希望由設計中的40層樓，向新竹縣政府爭取再增加到50層樓以上，大樓高度原本有望突破250公尺。

大樓由美國建築設計GP團隊、美國景觀設計SWA團隊以及台灣三門聯合建築師事務所共同合作設計，預定南北雙塔會分別於2027年及2029年完工，同時保留大片綠地，以空橋串連水圳公園、高鐵站、聯發科及竹科生醫園區。

據了解，新竹縣長楊文科對此案也頗為關注，新竹各界都希望能興建超高層地標，不過案件還未送進新竹縣政府，就在鐵道局審議階段遭調降高度，引發周邊居民不滿認為地標遭砍高度，恐會影響房價、降低招商吸引力、失去地標提升竹北形象。

新竹縣政府工務單位主管指出，大樓設計及興建仍需尊重專家審議，不過據悉宏匯集團原本想南北雙塔分區、分期開發，突破環評高度審議限制，但遭到有關單位審議小組拒絕，宏匯集團只能妥協，否則依照宏匯標得的1.5萬坪土地，考量建蔽及容積後，仍可興建60甚至70層樓以上大樓。