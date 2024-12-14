神采飛揚！祂當年隨玄奘靈骨來台 安奉獅頭山近70年

苗栗縣古物文化資產審議會最近通過五案一般古物指定，共有8尊神佛造像及1座長生祿位將公告登錄並列冊保護，8尊神佛像都在南庄獅頭山，其中勸化堂日式觀音木雕像當年隨玄奘靈骨舍利來台，迄今已近70年，反映二戰結束後台、日之間的政治互動。

苗栗縣文化觀光局指出，這批審議通過的指定一般古物，包括苗栗獅山勸化堂日式觀音木雕像、文衡聖帝泥塑像、天上聖母泥塑像及獅山饒益院三大士與二護法生漆脫胎五尊像，另外還有苗栗大湖萬聖宮林朝棟統領長生祿位。

通過登錄的獅山勸化堂日式觀音木雕像以紅檜雕成，觀音採立姿，面部圓潤、表情莊嚴，雙眼微張，額頭有毫光，頭戴正面刻有小尊化佛之頂冠，左手持未開蓮花，右手持與願印，由日本著名佛師立川金祿刻製，這尊觀音像在1955年1月隨玄奘靈骨舍利來台，是全日本佛教會代表團贈送給中國佛教會的贈禮，1956年1月中國佛教會將祂迎送至獅頭山勸化堂安奉。

另外勸化堂文衡聖帝、天上聖母以泥塑粧佛技藝製作，頭身比例平衡和諧，仿生表現突出，泥塑及妝佛工藝能代表清末至日治初期福州派大型泥塑神像雕塑的風格，深具藝術造詣。

獅山饒益院「三大士與二護法生漆脫胎五尊像」以生漆脫胎技藝製作，神像五官細緻、比例勻稱，」菩薩柳眉細眼、法像莊嚴，護法神情剛毅、姿態威武，能體現台灣在日治時期生漆脫胎技藝神像的高度藝術性，且台灣現存日治時期以前的生漆脫胎神像數量稀少，「三大士與二護法」五尊一組的生漆脫胎群像尤其罕見。

苗栗大湖萬聖宮林朝棟統領長生祿位製作精美，是為感念林朝棟開墾大湖及倡建萬聖宮之功而設立，祿位中央記錄他的職銜、職掌、統領棟軍及獲「賞穿黃馬褂」的殊榮。