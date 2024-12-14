中央再發超徵紅包 桃議員盼市府勿亂花...防財務危機

各縣市明年1月春節前又可以領中央「超徵紅包」，財政部估計今年全年總稅額超收5100億元，連帶加發的統籌分配款總額也增至384億元，超過296億元的目標，明年1月21日前要發超徵紅包。

桃園市政府財政局表示還不知道超徵紅包的金額，不過外界按前兩年推估，2022年因中央超收稅額 ，加發的統籌分配款總額700億元，桃園獲得58億元，去年510億元拿到45.87億元，桃園的超徵紅包在總額的占比約8.8%，這次應可以獲得近34億元。

桃園市長張善政去年是上任後第一次收到超徵紅包，當時議會有民進黨議員提議全民分3000元「紅包」，不過也有國民黨和無黨籍議員謝美英等人，支持市府率先用在4大社福支出包括老人四節禮金、國中小免費營養午餐、大班免學費和幸福里程（公車）30公里，兌現張善政競選時的政見，一度被綠營批不該用在選舉支票及非法定社支出，以免衍生排擠效應。

民進黨議員李宗豪指出，市政府要妥善運用中央給的超徵紅包，不要浮濫編列預算亂花錢，像在非法定社福的支出方面，民進黨團再三要求市府不能一昧討好或者浮濫編列，結果市政府的做法引來中央刪減1億多元的補助款。另外，不要以為超徵紅包進了市府財政大水庫，帳面上看起來決算的短差縮小了，實際上市政府還是有很多地方需要開源節流，因此必須做滾動式的檢討，以龜山區為例，一般的路數維修或道路保養的工程經費減少，導致環境的品質降低，這些都是缺乏滾動式檢討的結果。

市議員劉勝全說，不要把超徵紅包用來美化帳面，他一再強調市政府再接下來的5到10年會有財務危機的風險，因為軌道建設等重大工程除了靠中央的補助款，地方也要自籌經費而且必須需要舉債，雖然基金的調度不會出現在政府法定負債資料中，但是這些債務確實存在。

劉勝全指出，市府2020年至福2023年向納入集中支付的基金或專戶分別調度285、416、438、567億元，今年至9月為701億元，還有桃園連續3年歲入歲出短絀都成長，市府要加強自償能力，避免財務風險。

不過財政局說明，中央的超徵紅包每年都是進總決算，也就是進市府財政大水庫，彌補收支差短，不是外界認為的市政工作的某些項目支出，從每年5、6月公布的前一年度決算差額，就可以看見超徵紅包的效應，至於紅包確切金額，還是要等明年1月財政部實際分配的金額。

對於今年稅收稅徵金額可望上看5100億元高於去年，但地方超徵紅包比去年少，有很大一部分來自證交稅的挹注，但證交稅並不在統籌分配款財源計算範圍。財政局不諱言如果按國民黨在立法院提出的財劃法版本，桃園市各縣市的超徵紅包都會比現在更多，主要原因是該版本把餅做大了。