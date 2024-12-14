新竹巿機車待轉區太小滿出來！停止線後排隊...竟遭檢舉闖紅燈

新竹市東區公道五路二段上班時刻車流量極大，其中101號大樓前的兩段式機車待轉區，常因車太多，溢流到主幹道上排隊待轉，不過等到可通過，就會因超越停止線起駛，變成在交叉路口闖紅燈。市府表示，已派工將待轉區，由5公尺擴大至15公尺。

新竹市議員劉彥伶指出，上周她同時接到2位陳情人陳情，表示公道五路二段101號大樓前綠燈排隊等待左轉時，因車輛太多往後排，等到綠燈轉紅燈時，卻發生越線左轉，被檢舉闖紅燈開罰的情況。

被檢舉人也表示，公司一堆同事也在討論該路口綠燈時，線後排隊等左轉，卻被開罰越線左轉闖紅燈，看來這路口待轉區設計，已無法符合上班族的機車需求，導致騎車的民眾只能冒著違規的方式左轉，也盼市府能重新規畫，設計一個良好的待轉區。

劉彥伶表示，接到陳情後，她也立即與警察局和交通處安排會勘，已請交通處研擬看看是否有更佳的解決方法，避免民眾被檢舉開單受罰。

新竹市因竹科通勤人口越來越多，機車待轉區溢流情況不只這路口，光復路二段與東光路交會口也因車流大，造成在光復路二段待轉的機車常溢流至對向車道，影響雙向車流通行效率，新竹市交通處經評估後，最終取消該路口二段式左轉方向，大幅改善機車溢流情形。

新竹市交通處表示，因公道五路二段雙號側工業區廠房日益增加，車流待轉需求增加，導致公道五路二段101號待轉區有空間不足的情形，經了解部分民眾遭檢舉為闖紅燈所致。為此，交通處已派工將待轉區從5公尺擴大至約15公尺，預計12月31日前完成，舒緩待轉需求。