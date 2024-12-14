桃園捷運棕線拚明年底動工 市府會勘2站周邊動線待改善

桃園捷運棕線目標2025年底動工，市府捷運工程局長劉慶豐昨帶隊會勘BR06、BR08站空間設計與行人動線，特別點出周邊騎樓不平與占用情況，盼未來施工一併解決，打造友善行人空間。

捷工局日前赴議會工作報告與備詢預算編列情形，多名議員關心捷運工程進度與規畫期程，也關心各站點開發情形與行人安全問題，點出部分站點若依目前設計，未來恐有人車搶道或行人空間不足等情，要求捷工局提前規畫，莫等事情發生才亡羊補牢。

捷工局表示，棕線的綜合規畫已經通過，基本設計檢討所需經費上個月也送中央審議，待行政院公共工程委員會審查通過就能招標，目標2025年底動工。

捷運棕線BR08站目前規畫在桃園區中山路與復興路附近，BR06站規畫在龜山區萬壽路二段與大同路口附近，2地都有路幅狹小、車站幾乎與道路等寬情形，未來施工時，道路扣除開挖工區、重機具放置區與汽機車道，幾乎沒有人行空間。因此，捷工局辦理會勘討論因應方案。

捷工局長劉慶豐表示，BR06站在先期工程階段，會先將站點前後50公尺的人行騎樓打通，避免讓民眾走在馬路上，車站完工後也會繼續保留，以利老弱婦孺通行安全。BR08站雖有1、2百公尺的騎樓可供行人使用，但因各建築物設計不同，有高低落差，不利身障者使用，未來也會隨工程進度整平。