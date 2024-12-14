快訊

預約取消+放鳥過半數！ 「門前隱味牛肉麵」宣布：不再提供線上訂位服務

「最美小學生」長大了！Ella零死角混血美貌100%迪士尼公主

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園捷運棕線拚明年底動工 市府會勘2站周邊動線待改善

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市捷運工程局昨天會勘檢討捷運棕線站點周邊行人空間，認為BR06、BR08二站行人空間不足，預計隨工程進行改善。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市捷運工程局昨天會勘檢討捷運棕線站點周邊行人空間，認為BR06、BR08二站行人空間不足，預計隨工程進行改善。圖／桃園市捷運工程局提供

桃園捷運棕線目標2025年底動工，市府捷運工程局長劉慶豐昨帶隊會勘BR06、BR08站空間設計與行人動線，特別點出周邊騎樓不平與占用情況，盼未來施工一併解決，打造友善行人空間。

捷工局日前赴議會工作報告與備詢預算編列情形，多名議員關心捷運工程進度與規畫期程，也關心各站點開發情形與行人安全問題，點出部分站點若依目前設計，未來恐有人車搶道或行人空間不足等情，要求捷工局提前規畫，莫等事情發生才亡羊補牢。

捷工局表示，棕線的綜合規畫已經通過，基本設計檢討所需經費上個月也送中央審議，待行政院公共工程委員會審查通過就能招標，目標2025年底動工。

捷運棕線BR08站目前規畫在桃園區中山路與復興路附近，BR06站規畫在龜山區萬壽路二段與大同路口附近，2地都有路幅狹小、車站幾乎與道路等寬情形，未來施工時，道路扣除開挖工區、重機具放置區與汽機車道，幾乎沒有人行空間。因此，捷工局辦理會勘討論因應方案。

捷工局長劉慶豐表示，BR06站在先期工程階段，會先將站點前後50公尺的人行騎樓打通，避免讓民眾走在馬路上，車站完工後也會繼續保留，以利老弱婦孺通行安全。BR08站雖有1、2百公尺的騎樓可供行人使用，但因各建築物設計不同，有高低落差，不利身障者使用，未來也會隨工程進度整平。

劉慶豐進一步指出，捷運棕線起於台鐵桃園站北側復興路與中正路口，途經復興路、萬壽路三段、二段、東萬壽路、萬壽路一段至新北市中和新蘆線迴龍站，共興建7座車站。棕線具北北桃捷運系統整合效益概念，預期可形成1小時軌道運輸通勤骨幹，串聯大台北與桃園地區生活圈。

桃園市捷運工程局昨天會勘檢討捷運棕線站點周邊行人空間，認為BR06、BR08二站行人空間不足，預計隨工程進行改善。圖／桃園市捷運工程局提供
桃園市捷運工程局昨天會勘檢討捷運棕線站點周邊行人空間，認為BR06、BR08二站行人空間不足，預計隨工程進行改善。圖／桃園市捷運工程局提供

捷運 桃園 行人

延伸閱讀

為道安會報記者會槓上 桃市批交通部官員有誤導之嫌

桃園大坑缺溪貫穿平鎮里繞行要30分鐘 民眾爭取建橋聯繫

影／桃園男私自帶走女兒直奔北海岸 淡水警成功攔阻避免憾事

定點丟垃圾要登記遭批「又不是進總統府」桃園環保局：人流管制

相關新聞

新竹巿機車待轉區太小滿出來！停止線後排隊...竟遭檢舉闖紅燈

新竹市東區公道五路二段上班時刻車流量極大，其中101號大樓前的兩段式機車待轉區，常因車太多，溢流到主幹道上排隊待轉，不過...

中央再發超徵紅包 桃議員盼市府勿亂花...防財務危機

各縣市明年1月春節前又可以領中央「超徵紅包」，財政部估計今年全年總稅額超收5100億元，連帶加發的統籌分配款總額也增至3...

桃園捷運棕線拚明年底動工 市府會勘2站周邊動線待改善

桃園捷運棕線目標2025年底動工，市府捷運工程局長劉慶豐昨帶隊會勘BR06、BR08站空間設計與行人動線，特別點出周邊騎...

台大竹北推創新基地 竹縣盼說到做到

台灣大學昨在竹北校區為「Taiwan Tech Hub（台灣創新創業基地）」北部辦公室掛牌，台大校長陳文章宣布，將投資百...

平鎮資源循環園區 丟垃圾要簽名留電話 民怨麻煩

桃園市環保局平鎮區資源循環園區上個月底啟用，雖開放民眾定點丟垃圾，但入園要簽名和留電話號碼，宛如新冠疫情期間實名制，民眾...

周末估湧入12萬人次 大湖草莓溫泉季登場周邊交管

苗栗縣大湖草莓溫泉季登場，警方預估本周末造訪遊客將破12萬人次，而人潮將帶來驚人車潮，今起在周邊道路配置警力實施交通管制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。