交通部點名道安差 桃市府反彈

交通部日前公布桃園車禍死亡人數全國最高，點名桃園市府列席昨天中央道安會報與記者會，但桃市府未派員出席，交通部官員聲稱「有事」不能參加，桃市府昨傍晚表示，9日發公文表達「不派員出席」，並非有事未到場，中央說法與事實不符。

桃園市因連續4個月交通事故死亡人數增加，11月初被交通部點名出席中央道安會報，副市長蘇俊賓已強硬回擊「部長變成訓導主任了嗎？」昨市府再發聲明，澄清「並非有事未出席」，引發政壇側目，認為是「打臉」中央。

交通部路政及道安司副司長蔡書彬昨表示，有正式邀請桃園市府列席說明改善情況，但市府說有事暫無法派員；他強調，道安防治是中央、地方是夥伴關係，「沒有什麼訓導主任」。

桃園市長張善政、交通局長張新福昨上午11時列席桃園市議會臨時會，下午3時出席桃園市優良職業駕駛表揚大會，但市府強調並非因此不參加中央會議。

桃市府表示，9日發函告知交通部，「本市近期道安防治成果已見成效，提供相關數據，已透過多種管道向社會公開說明，爰暫不派員出席記者會」；市府表示，道安改善見成效，也向外界說明，明確表明不出席，非中央所稱「有事不出席」。

「數據要看全面，不要切一個指標來斷定成效。」蘇俊賓表示，桃園市7、8月數據有待加強，桃園做了不少努力呼應中央的提醒，但部長對外宣稱桃園改善未見成效，要求到中央說明，才呼籲中央正視。

蘇俊賓說，桃園A1死亡人數153人，有3成、46人發生在交通部管轄的省道和快速道路，情況比去年還高；桃園今年30處易肇事路段，屬市府管轄的15處已改善完畢，屬交通部管轄有4處待改善，已正式去函交通部，盼列為優先改善項目。

桃園市交通局表示，桃園A1事故集中在6月到8月，9月起事故數已下降，今年11月A1事故死亡人數11人，比去年同期少6名，防制措施漸見成效；糾結於記者會形式，並非外界期待的政府作為。