生日快樂！竹科慶生 鍾東錦：客家精神更符合企業需求

新竹科學園區今天辦44周年園慶，以「勢在竹科、引領趨勢」為主軸規畫講座及表演，苗栗縣長鍾東錦出席，他感謝竹科為苗北地區年輕人提供就業機會，尤其竹南、銅鑼科學園區帶動苗栗縣發展，歡迎更多企業到苗栗設廠、擴廠，縣府團隊站在協助與輔導立場，結合產官學讓產業更蓬勃發展。

竹科園慶由竹科管理局長陳宗權報告今年園區建設成果，並與苗栗縣長鍾東錦、新竹市代理市長邱臣遠、台灣科學園區科學工業同業公會監事長謝其嘉等人共同祝賀新竹科學園區44周年「生日快樂」，會中安排知名作家及節目主持人謝哲青專題講座，竹科實中雙語部管弦樂團、世界先進熱音社也帶來精彩表演。

陳宗權表示，科學園區在台灣經濟扮演重要角色，竹科更是在整個高科技產業重鎮，感謝中央核定計畫讓竹科能擴大發展，未來也將持續創新，支持廠商投資，在大矽谷推動方案中好好開發，讓廠商安心進駐，一起努力精進技術保持領先地位。

鍾東錦感謝竹科讓苗北地區年輕人有工作，且竹科外溢效應也讓人潮選擇竹南、頭份居住，竹南、銅鑼科學園區更是帶動苗栗發展。他表示，中央推動大矽谷方案，歡迎各界企業夥伴到苗栗擴廠，除了地價、租金便宜，擁有降低投資成本的優勢，且苗栗客家人勤儉精神更符合企業需求。