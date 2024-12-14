台科大竹北校區傳復工 地方寄厚望

台大竹北校區終於有進度，鄰近的台科大竹北校區除1棟大樓完工，還有2棟施工到一半，因廠商無法履約停工，校區荒煙蔓草。地方人士擔心台科大竹北校區變成爛尾學校，呼籲盡快復工，仿效台大繼續開發。

台科大竹北校區鄰近台大竹北校區，疫情期間營建成本大漲，導致台科大竹北校區的國際書院大樓、先進產學中心新建工程廠商無法履約，2021年底停工後，校方終止契約重新招標；校方今年8月宣布加碼經費拚復工，昨天表示日後再回覆。記者昨見校區工地大門深鎖，看不出復工跡象。

當地中崙里長李金對表示，台科大2020年宣布要在竹北校區開發時，地方都很期待，無奈遇到廠商跑路、工程被迫停擺多年，居民都希望能盡快蓋好，台科大也承諾今年會復工，大家都不希望校區荒廢下去，渴望校方帶來國際學生、打造大學城，帶動周邊活絡。

「就怕把台科大罵跑了。」竹縣議員吳旭智表示，地方不想批評台科大，但校方進度確實不符期待，如今台大竹北校區宣布新計畫，希望台科大能有具體進度與作為；縣府應肩負帶動發展的責任，敦促台科大復工，否則再3、5年都難有進展。

台科大2002年起，陸續取得竹北市30公頃土地，但竹北校區閒置多年，縣府施壓下陸續歸還土地，目前僅剩7公頃校地，校方興建前瞻研發中心後，便無新校舍落成，周邊蓋起許多以「科大」為名的社區，但大學城美夢仍未實現。