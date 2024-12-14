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台大竹北推創新基地 竹縣盼說到做到

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹報導
台灣大學竹北校區，目前僅興建1棟校舍。記者巫鴻瑋／攝影
台灣大學竹北校區，目前僅興建1棟校舍。記者巫鴻瑋／攝影

台灣大學昨在竹北校區為「Taiwan Tech Hub（台灣創新創業基地）」北部辦公室掛牌，台大校長陳文章宣布，將投資百億興建科研大樓，首期明年動工。新竹縣長楊文科表示，地方都說台大是「最大的詐騙集團」，直言台大的行政效率令人擔憂，盼台大說到要做到。

台大竹北校區用地取得已超過20年，昨天為創新創業基地掛牌，台大也擘畫未來用地的規畫。台大規畫分三期開發，首期建次世代智慧立體國土資訊中心等設施，二期為前瞻聯合研發大樓及NTU Tech科技創研大樓，第三期設智慧醫療大樓、半導體量子中心大樓；最快明年國土中心會動工。

陳文章說，AI、半導體、智慧醫療、量子電腦、淨零碳排科技將是發展重點，已成立台大創業投資管顧公司，推動校友創投基金，已募得民間企業及政府10億元投資。

陳文章表示，台大目標是把學校的科研成果應用於創業，打造創業全生態系，竹北校區可培育人才、串連地緣產學資源、整合政府資源與推動創新創業學程。

不過，掛牌典禮上楊文科表示，台大20年來毫無作為，縣府也被罵「無能」，讓他很委屈，台大的計畫「美夢畫得很大」，令他十分擔心，像竹北校區校門蓋了5年沒完工；他引述客家俗諺「三下钁頭兩畚箕」，誇讚陳文章「有效率」，但希望接下來不要敷衍了事。

楊文科說，期望台大照計畫「說到做到」，過去竹北校區設校進度緩慢，縣府也飽受民意壓力，民意都批評台大是「最大的詐騙集團」，希望竹北校區盡快動工。

國發會主委劉鏡清表示，Taiwan Tech Hub南、北基地分別設在台南沙崙、新竹竹北，透過產業發展帶動薪資成長，行政院已拍板六大區域旗艦計畫，最早啟動的桃竹苗大矽谷計畫，除了產業園區，搭配建立生活圈，解決居住、教育、交通問題，以高等教育提供研發量能帶動產業。

台灣大學開發竹北校區，昨天掛牌成立「Taiwan tech hub」創新創業基地，再跨出一步。記者巫鴻瑋／攝影
台灣大學開發竹北校區，昨天掛牌成立「Taiwan tech hub」創新創業基地，再跨出一步。記者巫鴻瑋／攝影

創業 台大 竹北

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