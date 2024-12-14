周末估湧入12萬人次 大湖草莓溫泉季登場周邊交管

苗栗縣大湖草莓溫泉季登場，警方預估本周末造訪遊客將破12萬人次，而人潮將帶來驚人車潮，今起在周邊道路配置警力實施交通管制，呼籲用路人配合，以維持交通順暢。

苗栗縣警局指出，草莓溫泉季起跑前，大湖和泰安2地周末假日車流已創單日1.6萬車次，今天活動登場，加上氣溫降低，採草莓和泡溫泉的人變多，預估今日將創單日2萬車次紀錄，為維持山區交通順暢，縣警局動員5個分局與交通隊約200名警力投入交通疏導，相關街道假日也會有交通管制。

警方表示，目前民眾前往大湖最常使用的是台6線，此路段經常壅塞，建議民眾可從公館改駛台72線快速道路繞行，國1車輛除利用苗栗交流道接台6線前往，也能從國1台中交流道轉國4豐勢交流道接台3線前往，而國3車輛建議在苑裡交流道接140線道前往。

警察局長陳世煌說，已要求所屬全力投入交通疏導，強化轄內各重要聯絡道、快速公路及國道交流道周邊道路順暢，建議民眾多利用警廣電台等即時資訊平台掌握路況，開心出遊平安回家。