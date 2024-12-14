平鎮資源循環園區 丟垃圾要簽名留電話 民怨麻煩

桃園市環保局平鎮區資源循環園區上個月底啟用，雖開放民眾定點丟垃圾，但入園要簽名和留電話號碼，宛如新冠疫情期間實名制，民眾抱怨，民代也嗆「又不是進總統府」；環保局表示，園區管制目的是防民眾亂丟事業廢棄物，將滾動調整。

平鎮區清潔中隊基地原本位於平鎮區中豐路橋下，近年爭取國防部軍備局閒置營區改建，新基地上個月落成啟用，編制也擴大成資源循環園區，雖然乾淨明亮整潔的環境獲不少好評，但管制方式惹附近居民不悅。

雙連里長賴沛承批園區改得財大氣粗，一點都不親民。他說，過去到中隊丟垃圾無須填寫資料，直接走進去就可以，但現在很麻煩，除了簽名，還要留電話號碼，許多民眾都抱怨麻煩，投訴也未見改善。

「又不是要進總統府！」桃園市議員黃敬平批評，民眾出入市府大樓也沒有登記管制，進環保園區丟垃圾卻要，恐讓原本便民美意打折，若為避免民眾亂倒垃圾或丟事業廢棄物，園區有監視器可以追蹤，不須把所有民眾都當賊。另外，園區沒有檢查證件，民眾若留假資料，環保局也無從查起，徒有形式大可不必。

環保局表示，避免不肖人士亂倒事業廢棄物只是部分原因，主要還是平鎮資源循環園區腹地廣大，除了清潔收運大車進出，也有辦公空間，基於環境安全才實施管制，溝通不良造成民眾誤解，未來會滾動調整，尋找更合適的做法。